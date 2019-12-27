MAGAZİN
  4. 'Enes Batur öldü' iddialarına Enes Batur'dan cevap!

'Enes Batur öldü' iddialarına Enes Batur'dan cevap!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 09:54 | Son Güncelleme

Sosyal medyada 'Enes Batur öldü' iddiaları olay oldu! Enes Batur hakkındaki bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

'Enes Batur öldü' iddialarına Enes Batur'dan cevap!

'Enes Batur öldü' şeklinde sosyal medyada oluşan gündem Google'da en çok arananlara girdi. Sosyal medyada açılan 'AllahRahmetEylesinEnesBatur' etiketine cevap veren Enes Batur, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyada 'AllahRahmetEylesinEnesBatur' şeklinde oluşturulan etiketlerle öldüğüne dair vurgu yapılan Enes Batur, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım gerçekleştirdi.

Enes Batur, yaptığı paylaşımda, "Millet kafayı yemiş ne alaka ölmedim daha yeni başlıyoruz ;)" ifadesinde bulundu.

ENES BATUR KİMDİR?

Polis bir baba ve hemşire bir annenin çocuğu olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde doğdu. Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur, ilk olarak bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki incelemeleriyle tanındı.

6 milyonu aşan takipçisi bulunan Enes Batur, uzun süredir kendisi gibi Youtube videoları çeken Başar Karahan ile birlikte. Makyaj videoları vloglar çeken Başak Karahan, sinema televizyon bölümünde okuyor.

Enes Batur ise Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Enes Batur geçtiğimiz aylarda 'Hayal Değil, Gerçek!' isimli bir film çıkarmıştır.

PARTNER'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...
Gerilim büyüyor! Acun Ilıcalı yayının durdurulması için dava açtıGerilim büyüyor! Acun Ilıcalı yayının durdurulması için dava açtı
Karan'a reklam geldi mi? Bakın ne dedi!Karan'a reklam geldi mi? Bakın ne dedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Enes Batur öldü' enes batur

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Sevilen dizilerin hayranlarına kötü haber!

Sevilen dizilerin hayranlarına kötü haber!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gerilim büyüyor! Acun Ilıcalı yayının durdurulması için dava açtı

Gerilim büyüyor! Acun Ilıcalı yayının durdurulması için dava açtı

Burak Özçivit'ten Karan açıklaması: Şimdi konuşmam doğru değil

Karan'a reklam geldi mi? Bakın ne dedi!

Eşi Bülent Şakrak ile tatile çıkan Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım!

Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım!

Kuaförüm Sensin'de model ile kuaför arasında gergin anlar! Kuaförüm Sensin gün birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin'de gergin anlar!

Hadise Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Hadise Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Zeynep Alkan'a photoshop tepkisi

Zeynep Alkan'a photoshop tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.