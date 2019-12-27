'Enes Batur öldü' iddialarına Enes Batur'dan cevap!

'Enes Batur öldü' şeklinde sosyal medyada oluşan gündem Google'da en çok arananlara girdi. Sosyal medyada açılan 'AllahRahmetEylesinEnesBatur' etiketine cevap veren Enes Batur, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyada 'AllahRahmetEylesinEnesBatur' şeklinde oluşturulan etiketlerle öldüğüne dair vurgu yapılan Enes Batur, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım gerçekleştirdi.

Enes Batur, yaptığı paylaşımda, "Millet kafayı yemiş ne alaka ölmedim daha yeni başlıyoruz ;)" ifadesinde bulundu.

ENES BATUR KİMDİR?

Polis bir baba ve hemşire bir annenin çocuğu olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde doğdu. Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur, ilk olarak bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki incelemeleriyle tanındı.

6 milyonu aşan takipçisi bulunan Enes Batur, uzun süredir kendisi gibi Youtube videoları çeken Başar Karahan ile birlikte. Makyaj videoları vloglar çeken Başak Karahan, sinema televizyon bölümünde okuyor.

Enes Batur ise Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Enes Batur geçtiğimiz aylarda 'Hayal Değil, Gerçek!' isimli bir film çıkarmıştır.

