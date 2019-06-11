MAGAZİN

Enes Batur Survivor'da! Acun Ilıcalı ile 14 saat yolculuk

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın çağrısıyla Survivor'da konuk olmayı kabul eden sosyal medya fenomeni Enes Batur, Ilıcalı ile birlikte Dominik'e uçtu. Batur adaya ayak bastığı anları paylaştı.

Enes Batur Survivor'da! Acun Ilıcalı ile 14 saat yolculuk

Son olarak evlilik ve yeni filmiyle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Enes Batur, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın çağrısı ile Survivor'a konuk olmayı kabul etmişti.

Ünlü yapımcının özel jetiyle yola çıkan Enes Batur ve Ilıcalı Survivor'ın yapıldığı Dominik'e ayak bastı.

,VYKrr__MWkevyv5QibJUig

Birlikte 14 saat yolculuk yapan ikiliden Batur yolculuk anlarını sosyal medyadan yayınladı.

Yolculuğun uzun sürmesinden dert yanan Batur, "Çıldırmama ramak kaldı" dedi.

,YumWJHzrXUGSpgRHpyPPiA

Yeni sezonda Batur'un Survivor'da yarışmacı olarak mücadele edeceği de iddia edildi.

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Yüzünü ilk kez gösterdi! Yüzünü ilk kez gösterdi!
İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsüİşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı enes batur enes batur enes batur survivıor

En Çok Okunan Haberler

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Makyajsız teşekkür pozu!

Makyajsız teşekkür pozu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kylie Jenner'dan havuz sonrası bisiklet pozu

Havuz bitti bisiklet başladı! Olay oldu

Kim Kardashian dördüncü çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi

Yüzünü ilk kez gösterdi!

Uzun süredir hastanede yatan Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü...

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

Melek Mosso'dan konserde tepki çeken hareket! 'Açmak istiyorsanız açın...'

'Babayı alırsın' dedi! El hareketi çekti

Acun Ilıcalı, Eser Yenenler ile evlenen Berfu Yıldız'a bakın ne taktı!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Pınar Altuğ yine kızdı: Bu öncelikle devletimizin sorumluluğu...

Bu öncelikle devletimizin sorumluluğu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.