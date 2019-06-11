Enes Batur Survivor'da! Acun Ilıcalı ile 14 saat yolculuk

Son olarak evlilik ve yeni filmiyle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Enes Batur, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın çağrısı ile Survivor'a konuk olmayı kabul etmişti.
Ünlü yapımcının özel jetiyle yola çıkan Enes Batur ve Ilıcalı Survivor'ın yapıldığı Dominik'e ayak bastı.
Birlikte 14 saat yolculuk yapan ikiliden Batur yolculuk anlarını sosyal medyadan yayınladı.
Yolculuğun uzun sürmesinden dert yanan Batur, "Çıldırmama ramak kaldı" dedi.
Yeni sezonda Batur'un Survivor'da yarışmacı olarak mücadele edeceği de iddia edildi.
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