Enes Batur'un eski aşkı Başak Karahan kırmızı gecelikli pozlarını paylaştı! Dekolte vermekten çekinmedi

Instagram'da 2 milyona yakın bir takipçi kitlesine sahip olan Başak Karahan, Enes Batur ile yaşadığı aşkla tanınmıştı. Cadılar Bayramı tarzını paylaşan güzel fenomen, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

24 yaşındaki Başak Karahan, Enes Batur ile sevgili olduğu dönem 'Hayal mi Gerçek mi?' isimli filmde rol almıştı.

En son Menajerimi Ara dizisinde kamera karşısına geçen sosyal medya fenomeni, Kafalar Karışık filminde de izleyiciyle buluşmuştu.

Oyunculuk eğitimi almaya devam eden Başak Karahan'ın YouTube'da 2 milyona yakın abonesi bulunuyor.

Bir dönem Türkiye'nin en çok kazanan dijital içerik üreticileri arasında yer alan Enes Batur ile fırtınalı bir aşk yaşayan Başak Karahan, şimdilerde Halil Ünlü ile birlikte.



