Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi! Müjdeyi duyurdu

Başak Karahan'ın sosyal medyada 1.6 milyon takipçisi bulunuyor. Instagram hesabından takipçileri için sık sık gönderi paylaşan Karahan, cesur pozuyla adından söz ettirdi.

GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇTI

Başak Karahan gömleğinin düğmelerini açarak poz verdi.

Gönderisine açıklama yazan Karahan, sevenlerine güzel haberi verdi.

YouTube videoları yayınlamaya devam edeceğini aktaran Karahan, "Hey! Ben geri döndüm. 1 yılın ardından YouTube videom yayında. Yorumlarda buluşuyor muyuz?" diye yazdı.

Bir zamanlar Enes Batur ile aşk yaşayan Başak Karahan yeni bir aşka yelken açtı.

Karahan, erkek arkadaşıyla sosyal medyadan sık sık gönderi paylaşıyor.



