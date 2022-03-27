Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'in seksi videosu ortalığı yaktı: Kızım düştüm be!

Enes Batur ile ilişkisiyle tanınan Ecenaz Üçer'in Instagram paylaşımı olay oldu. Üçer'in seksi videosuna beğeni yağmuru geldi. Oyuncu Ecenaz Üçer'in Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor. İşte ayrıntılar...



SEKSİ VİDEOSUNA YORUM YAĞDI

Ecenaz Üçer, ünlü YouTuber Ecenaz Üçer ile ilişki yaşamış ancak bu ilişki pek de uzun sürmemişti.



Ayrılmalarına dair açıklama yapan Enes Batur, karşı tarafa güveninin kırıldığını söylemişti.

Cesur pozlarıyla zaman zaman gündeme gelen Ecenaz Üçer bu sefer seksi videosuyla dikkat çekti.



Siyah, mini elbisesiyle yüklediği video adeta Instagram'ı yaktı.



O videoya, "Kızım düştüm be!", "Mükemmelsin ya", "Siyah yakışmış" tarzında yorumlar geldi.



24 yaşındaki Eskişehir doğumlu Ecenaz Üçer Aşkımızın Son Tekmesi, 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda yer aldı.



Ayrıca Ecenaz Üçer, başrollerinde Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin gibi fenomenlerin yer aldığı Kafalar Karışık filminde de rol aldı.



