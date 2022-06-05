Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer mini etekli pozuyla nefes kesti! "Fotoğraf değil NFT eseri gibi"

Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde alan Ecenaz Üçer'in Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor. Üçer, cesur Instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor.

MİNİ ETEKLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecanaz Üçer, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Üçer, beyaz mini etekli pozunu Instagram hesabından paylaşınca o poza 32 bin beğeni geldi.

Takipçileri o poza, "Fotoğraf değil NFT eseri gibi", "Çok güzel görünüyorsun" yorumları yaptı.

Ecenaz Üçer 1998 Eskişehir doğumludur ve 24 yaşındadır.





