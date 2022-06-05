Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer mini etekli pozuyla nefes kesti! "Fotoğraf değil NFT eseri gibi"

Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde alan Ecenaz Üçer'in Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor. Üçer, cesur Instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Enes Batur'un eski sevgilisi Ecanaz Üçer, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Üçer, beyaz mini etekli pozunu Instagram hesabından paylaşınca o poza 32 bin beğeni geldi.
Takipçileri o poza, "Fotoğraf değil NFT eseri gibi", "Çok güzel görünüyorsun" yorumları yaptı.
Ecenaz Üçer 1998 Eskişehir doğumludur ve 24 yaşındadır.
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