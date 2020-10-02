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Enes Batur yakalandığı yeni hastalığıyla takipçilerini gülümsetti!

02.10.2020 16:07 | Son Güncelleme:
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Enes Batur yakalandığı yeni hastalığıyla takipçilerini gülümsetti!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı duyurarak sevenlerini üzen sosyal medya fenomeni Enes Batur sağlığına kavuştuğunu haber vermişti. Koronavirüsü atlatan fenomenin yeni hastalığı bu sefer takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

Koronavirüse ilk yakalandığı günlerde fenomen karantinasını ihlal ettiği gerekçesiyle öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Sevgilisi Ecenaz Üçer'le koronavirüsle mücadele eden Batur, testinin pozitif çıktığı günden beri evinden çıkmadığını belirtmişti. Karantina ihlali söylentilerine karşı zehir zembelek açıklamalar yapan ünlü Youtuber üzerine oyun oynandığını söylemişti. Koronavirüs hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Enes Batur üzerindeki kara bulutları çabuk attı.

enes batur

Koronavirüs hastalığıyla savaşını kazandığını ‘yendim seni korona’ sözüyle duyuran Enes Batur iş hayatına hızlı bir giriş yaptı. Sosyal medya üzerinden video içerikleri üreten Batur yeni şarkısını piyasaya çıkarttı. ‘Yüreğine İnan’ parçasını çıkartan fenomen takipçilerine seslendi. Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Batur yakalandığı hastalığıyla hayranlarını eğlendirdi.

‘ASLA KURTULAMIYORSUN’

enes batur

Sosyal medya hesaplarından sık sık takipçileriyle iletişim kurmayı seçen Enes Batur koronavirüs hastalığını atlattıktan sonra normal hayatına geri döndü. Müzik çalışmalarını hızlandıran Batur Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla hayranlarını eğlendirdi. Mesajlara geç cevap verme hastalığına yakalandığını söyleyen Batur, “Mesajlara geç cevap verme hastalığı buna bir kere yakalandın mı asla kurtulamıyorsun” ifadelerini kullandı. Enes Batur’un yaptığı tespit takipçilerinden tam not aldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şu cigeri beş para etmez namerti takîp edenleri merak ediyom acaba kafalarının içinde beyin varmı

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