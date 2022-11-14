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Enes Ünal attı; Getafe, Kral Kupası'nda turladı!

14.11.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Kral Kupası 1. Tur mücadelesinde 3. Lig ekibi San Roque de Lepe'ye konuk olan Getafe, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. Getafe'de milli futbolcu Enes Ünal, müsabakada 1 gol kaydetti.

Enes Ünal attı; Getafe, Kral Kupası'nda turladı!

İspanya Kral Kupası 1. turunda 3. Lig takımlarından San Roque de Lepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Getafe üst tura çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi takım 19. dakikada Alvaro Vazquez'in attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya iyi başlayan ve 48. dakikada Juan Miguel Latasa'nın golüyle 1-1 beraberliği yakalayan Getafe, 70. dakikada Enes Ünal'ın kafa golüyle 2-1 üstünlük yakaladı.

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San Roque de Lepe, karşılaşmanın 90+5. dakikasında David Santisteban ile skoru 2-2'ye getirdi ve maçın normal süresi bu şekilde tamamlandı.

Uzatmaya giden karşılaşmanın 100. dakikasında Borja Mayoral'ın golüyle karşılaşmayı 3-2 kazanan Getafe, Kral Kupası'nda 2. tura yükseldi.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes, uzatmaların oynandığı 101. dakikada oyundan alınarak yerini Jaime Mata'ya bıraktı.

Diğer yandan Kral Kupası'nda 1. turun ilk sürprizini, La Liga takımlarından Cadiz'i 3-2'lik skorla eleyen 3. lig ekibi Real Union gerçekleştirdi.

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