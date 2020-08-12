Enes Ünal’dan Getafe’ye 5 yıllık imza

Enes Ünal, La Liga'da takım değiştirdi. Milli golcü Madrid ekiplerinden Getafe'ye transfer oldu.

Getafe oyuncunun transferini sosyal medya hesabından duyururken İspanyol basını milli futbolcunun bonservisinin 5 milyon euro olduğunu yazdı. İspanyol ekibi 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme yaptı.

Geride kalan sezonda kiralık olarak Valladolid forması giyen Enes Ünal, 37 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yapmıştı.

