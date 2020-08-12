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  4. Enes Ünal’dan Getafe’ye 5 yıllık imza

Enes Ünal’dan Getafe’ye 5 yıllık imza

İSPANYA HABERLERİ  | 12.08.2020 21:51 | Son Güncelleme

La Liga ekiplerinden Getafe, Villarreal'in milli golcüsü Enes Ünal'ı renklerine bağladı.

Enes Ünal’dan Getafe’ye 5 yıllık imza

Enes Ünal, La Liga'da takım değiştirdi. Milli golcü Madrid ekiplerinden Getafe'ye transfer oldu.

Getafe oyuncunun transferini sosyal medya hesabından duyururken İspanyol basını milli futbolcunun bonservisinin 5 milyon euro olduğunu yazdı. İspanyol ekibi 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme yaptı.

Geride kalan sezonda kiralık olarak Valladolid forması giyen Enes Ünal, 37 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yapmıştı.

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