SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Enes Ünal, Espanyol'u tek başına devirdi!

Enes Ünal, Espanyol'u tek başına devirdi!

31.10.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga 12. haftasında milli oyuncumuz Enes Ünal, Getafe'nin Espanyol'u 2-1 yendiği maçta takımını galibiyete taşıdı.

Enes Ünal, Espanyol'u tek başına devirdi!
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya La Liga 12. haftasında Getafe sahasında Espanyol'u konuk etti.

Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanan maçta Getafe, Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 31. ve 56. dakikada attığı 2 golle sahadan galip ayrıldı.

Deplasmanda 2-1'lik sonuçla kaybeden Espanyol kulübünün tek golünü 38.dakikada İspanyol oyuncu Sergi Gomez kaydetti.

Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alan ligin dibindeki Getafe, sezonun ilk galibiyetini alarak puanını 6 yaptı. Espanyol ise 14 puanla 11. sırada kaldı. La Liga'nın 13. haftasında Getafe, deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Espanyol ise evinde Granada'yı konuk edecek.

SON 2 MAÇTA 3 GOL

Milli futbolcumuz Enes Ünal, Getafe ile çıktığı son 2 maçta toplam 3 gol atmayı başardı. Önceki hafta Granada deplasmanını boş geçmeyen Enes Ünal, Espanyol'a karşı da gol serisini devam ettirdi.

HARİKA RÖVAŞATA

Enes Ünal maçın 31.dakikasında muhteşem bir rövaşata golüne imza attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı
PARTNERKüfürlü yanıt!Küfürlü yanıt!
Xavi Hernandez geri mi dönüyor?Xavi Hernandez geri mi dönüyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Kuraklık ciğer kebabını da vurdu! Bir ayda üç zam

Kuraklık ciğer kebabını da vurdu! Bir ayda üç zam

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

Sevenleri şokta! Gelen haber kahretti

Sevenleri şokta! Gelen haber kahretti

Hikmet Karaman'dan taraftarlara olay hareket

Hikmet Karaman'dan taraftarlara olay hareket

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu

Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Herkes şokta! Kararını verdi

Herkes şokta! Kararını verdi

F.Bahçe ve G.Saray'a puan silme cezası!

F.Bahçe ve G.Saray'a puan silme cezası!

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.