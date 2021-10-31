Enes Ünal, Espanyol'u tek başına devirdi!

İspanya La Liga 12. haftasında Getafe sahasında Espanyol'u konuk etti.

Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanan maçta Getafe, Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 31. ve 56. dakikada attığı 2 golle sahadan galip ayrıldı.

Deplasmanda 2-1'lik sonuçla kaybeden Espanyol kulübünün tek golünü 38.dakikada İspanyol oyuncu Sergi Gomez kaydetti.

Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alan ligin dibindeki Getafe, sezonun ilk galibiyetini alarak puanını 6 yaptı. Espanyol ise 14 puanla 11. sırada kaldı. La Liga'nın 13. haftasında Getafe, deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Espanyol ise evinde Granada'yı konuk edecek.

SON 2 MAÇTA 3 GOL

Milli futbolcumuz Enes Ünal, Getafe ile çıktığı son 2 maçta toplam 3 gol atmayı başardı. Önceki hafta Granada deplasmanını boş geçmeyen Enes Ünal, Espanyol'a karşı da gol serisini devam ettirdi.

HARİKA RÖVAŞATA

Enes Ünal maçın 31.dakikasında muhteşem bir rövaşata golüne imza attı.

