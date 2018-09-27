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Enes Ünal yine golünü attı!

İSPANYA HABERLERİ  | 27.09.2018 22:48 | Son Güncelleme

Enes Ünal, Real Valladolid formasıyla ikinci golünü Levante ağlarına attı. Real Valladolid'in sahasında Levante'yi 2-1 yendiği maçta Enes Ünal 1 golle galibiyette büyük rol oynadı.

Enes Ünal yine golünü attı!

La Liga'nın 6. haftasında Enes Ünal'ın takımı Real Valladolid evinde Levante ile karşılaştı. Maça iki takımda kontrollü başladı. İlk yarının golsüz geçildiği mücadelede perdeyi 47'de Sergio Postiga açtı ve Levante 1-0 öne geçti.

Bu golden 3 dakika sonra sahneye çıkan Enes Ünal, topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı. Morallenen Real Valladolid, 54'te Nikola Vukcevic'in atılmasıyla 10 kişi kalan Levante karşısında iyice kontrolü eline aldı.

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde bu kez sahneye Nacho Martinez çıktı ve ev sahibi ekibi 2-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Valladolid puanını 6'ya yükseltirken, Levante ise 4 puanda kaldı.

Geçtiğimiz hafta Celta Vigo ağlarını havalandıran Enes Ünal, bu haftada Levante'yi boş geçmedi ve son 2 maçında 2 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
enes ünal levante real valladolid

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