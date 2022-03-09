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Enes Ünal, İspanya'ya damga vuruyor! Art arda ikinci kez ayın oyuncusu seçildi

09.03.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Enes Ünal, şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Enes Ünal, İspanya'ya damga vuruyor! Art arda ikinci kez ayın oyuncusu seçildi
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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Getafe'nin sponsorlarından Mahou firmasının her ay taraftarların sosyal medyada yaptığı oylamaya göre belirlediği ayın futbolcusu ödülüne Enes, bu sezon üçüncü kez layık görüldü.

Geçen yıl kasım ve bu yıl ocak ayında da ayın oyuncusu seçilen Enes, kulübünün yayınladığı açıklamasında, kendini ödüle layık görenlere teşekkür ederek, "Bu ödülü almak her zaman önemli bir şey. Çalışmalarımın karşılığının görüldüğü anlamına geliyor ve çok memnunum. Formumu kaybetmeden bu şekilde devam etmek istiyorum." dedi.

"Getafe'ye kendimi geliştirmek için geldim ve kafam rahat" diyen Enes, kulüpte herkesten destek gördüğünü ve çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Enes aynı zamanda bu sezon ligde attığı 13 golle Getafe'nin en golcü futbolcusu olarak ilk sırada yer alıyor.

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