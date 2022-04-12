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Enes Ünal, La Liga'da parlıyor! "Benzema getir götürünü yapar..."

12.04.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga takımlarından Getafe formasıyla bu sezon ortaya koyduğu performans dikkatleri çeken Enes Ünal, Real Madrid'in gol makinesi Karim Benzema ile kıyaslanmaya başlandı. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, milli golcünün oyununu kaleme aldı.

Enes Ünal, La Liga'da parlıyor! "Benzema getir götürünü yapar..."
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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İspanya La Liga'da tabiri caizse rüya gibi bir sezon geçiren santrfor oyuncusu Enes Ünal, Getafe'deki performansıyla parmak ısırtıyor. Kulübünde çok verimli bir sezon geçiren Ünal, golleriyle takımını sırtlarken taraftarların da sevgilisi olmayı başardı.

La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen ve bu sezon ortaya koyduğu oyunla takımının gol yükünü üstlenen Enes Ünal, İspanya'da manşetleri süslüyor.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, ligde attığı 14 golle adından söz ettiren milli santrforun performansına dikkat çekti.

ZİRVE İÇİN LEWANDOWSKI VE BENZEMA İLE YARIŞTA

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Gazete, 2022 yılında Avrupa'da en fazla gol atan isimleri sıralarken, listede Enes Ünal, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema ile ikinci sırada yer aldı.

2022'DE 9 GOL

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Zirvede ise Robert Lewandowski, koltuğunu henüz kimseye bırakmadı. Bayern Münih'in Polonyalı forveti, 2022 yılında tam 12 gol kaydetti. Enes Ünal ve Karim Benzema ise 9'ar golle listenin 2. sırasını paylaştı.

"EN ŞAŞIRTICI FUTBOLCU"

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AS Gazetesi; golcü oyuncumuz Enes Ünal için övgüler yağdırırken, oyuncunun La Liga'da bu sezonun en şaşırtıcı ismi olduğunu vurguladı.

Ünal'ın ligdeki geçmiş verilerini paylaşan AS, golcü oyuncunun daha önce en fazla 6 gol attığı bir sezonunun olduğuna, bu sezon ise takımın attığı toplam 28 golün yarısının kendisinden geldiğini belirtti.

EN GOLCÜ SEZONU TWENTE'DE

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Enes Ünal, kariyerinin en golcü sezonunu ise 2016-17 sezonunda Twente formasıyla geçirmişti. Yıldız futbolcu, Hollanda ekibiyle 18 kez fileleri sarsmıştı.

Türk futbolseverler, sosyal medyada milli futbolcunun performansını överken, Benzema ile yarışta olan Enes Ünal için esprili yorumlarda bulundular. Taraftarlar, "Benzema bak işine kardeşim, Enes'in getir götürünü yap" tarzı ifadeler kullandılar.


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