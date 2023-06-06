YEMEK

Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Tarifler
    4. Enfes keşkek tarifi! Orijinal keşkek nasıl yapılır?

    Enfes keşkek tarifi! Orijinal keşkek nasıl yapılır?

    06.06.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Buğdaydan yapılan yemeklerin lezzetini merak ediyorsanız keşkek tarifini kesinlikle denemelisiniz. Özel günlerin, düğünlerin, asker eğlencelerinin yıldızı olan keşkek tarifi oldukça seviliyor. Orijinal keşkek nasıl yapılır merak ediyorsanız bu keşkek tarifine göz atabilirsiniz.

    Enfes keşkek tarifi! Orijinal keşkek nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç Kişilik -
    Hazırlık Süresi 60dk
    Pişirme Süresi 40dk
    Kalori/Porsiyon -

    Keşkek tarifi hem tavuk hem de kırmızı etle yapılabiliyor. Bu eşsiz lezzet yiyen herkeste nostaljik anılar yaratıyor. Kalabalık misafirlerinize çıkaracağınız kolay tarifler arıyorsanız keşkek tarifine şans verebilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 200 gr buğday
    • 200 gr dana eti
    • 3 yemek kaşığı tereyağı
    • 2 adet soğan
    • Göz kararı tuz
    • Göz kararı karabiber

    TARİF

    • 200 gr. buğdayı bir gece önceden ıslatarak, ertesi gün hazırlanmak üzere bırakın. Islatılan buğdayları, orta boy bir tencereye alıp, üzerine buğdayları kapatacak kadar sıcak su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Buğdaylar iyice açılıp yarılana kadar pişirin. Bu pişirme işlemi yaklaşık 4 saat kadar sürecek.
    • Buğdaylar yarılmaya başladığı sırada, 200 gr. olarak aldığınız dana etini, daha kolay pişmesi için küp küp doğrayın. Etleri doğradıktan sonra ayrı bir tencereye alınarak kaynatılmaya bırakın. Etler kaynarken çıkan köpüğü sık sık almanız gerekir. Köpüğü almak yemeğe acı tat vermemesi için önemli.
    • İki adet soğanı küp küp olacak şekilde doğrayın. Soğanların aşırı küçük ya da aşırı büyük olmamasına özen göstererek doğramanız gerekiyor.
    • Soğanları hazırladıktan sonra 3 yemek kaşığı olarak ayırdığınız tereyağını bir tava içerisinde eritmeye başlayın. Küp küp doğradığınız 2 adet soğanı tereyağı içerisinde ekleyerek iyice kavurun. Kavrulan soğanları 4 saat boyunca pişirdiğiniz ve yarılmış olan buğdayların içerisine atarak karıştırmaya başlayın.
    • Etleriniz piştikten ve iyice yumuşadıktan sonra tencereden alın. Pişmiş ve iyice yumuşamış olan etleri soğanları da eklediğiniz yarma buğdayların içerisine ekleyin ve karıştırın. Etleri ve yarma buğdayları ezerek karıştırmaya dikkat etmelisiniz.
    • Bütün malzemeleri iyice ezerek karıştırdıktan sonra son olarak damak tadınıza göre tuz ve karabiberi istediğiniz miktarda ekleyin. Keşkeğiniz artık servis edilmeye hazır.

    gfhfgjgk_720

    AFİYET OLSUN!

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Herkesin merak edeceği Ali Nazik tarifiHerkesin merak edeceği Ali Nazik tarifi
    Anahtar Kelimeler:
    keşkek tarifi keşkek nasıl yapılır keşkek tarifi etli kek tarifi kek tarif kek nasıl

    En Çok Okunan Haberler

    Hadise'nin dalga konusu olan halini paylaşıp...

    Hadise'nin dalga konusu olan halini paylaşıp...

    Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi

    Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi

    Göğüs uçlarına çiçek takmıştı! Şimdi de yatakta...

    Göğüs uçlarına çiçek takmıştı! Şimdi de yatakta...

    Zerrin Özer'i kızdırdılar! Cem Yılmaz gelince röportaj yarıda kesildi olanlar oldu

    Zerrin Özer'i kızdırdılar! Cem Yılmaz gelince röportaj yarıda kesildi olanlar oldu

    Transparan giyip pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

    Transparan giyip pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

    Gelinim Mutfakta mutluluk havuzu tarifi! Anında hazırlanır

    Gelinim Mutfakta mutluluk havuzu tarifi! Anında hazırlanır

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

    Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

    Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

    Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

    Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

    Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

    Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

    Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

    Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

    Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.