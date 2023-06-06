Enfes keşkek tarifi! Orijinal keşkek nasıl yapılır?

Buğdaydan yapılan yemeklerin lezzetini merak ediyorsanız keşkek tarifini kesinlikle denemelisiniz. Özel günlerin, düğünlerin, asker eğlencelerinin yıldızı olan keşkek tarifi oldukça seviliyor. Orijinal keşkek nasıl yapılır merak ediyorsanız bu keşkek tarifine göz atabilirsiniz.
Keşkek tarifi hem tavuk hem de kırmızı etle yapılabiliyor. Bu eşsiz lezzet yiyen herkeste nostaljik anılar yaratıyor. Kalabalık misafirlerinize çıkaracağınız kolay tarifler arıyorsanız keşkek tarifine şans verebilirsiniz.
MALZEMELER
200 gr buğday
200 gr dana eti
3 yemek kaşığı tereyağı
2 adet soğan
Göz kararı tuz
Göz kararı karabiber
TARİF
200 gr. buğdayı bir gece önceden ıslatarak, ertesi gün hazırlanmak üzere bırakın. Islatılan buğdayları, orta boy bir tencereye alıp, üzerine buğdayları kapatacak kadar sıcak su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Buğdaylar iyice açılıp yarılana kadar pişirin. Bu pişirme işlemi yaklaşık 4 saat kadar sürecek.
Buğdaylar yarılmaya başladığı sırada, 200 gr. olarak aldığınız dana etini, daha kolay pişmesi için küp küp doğrayın. Etleri doğradıktan sonra ayrı bir tencereye alınarak kaynatılmaya bırakın. Etler kaynarken çıkan köpüğü sık sık almanız gerekir. Köpüğü almak yemeğe acı tat vermemesi için önemli.
İki adet soğanı küp küp olacak şekilde doğrayın. Soğanların aşırı küçük ya da aşırı büyük olmamasına özen göstererek doğramanız gerekiyor.
Soğanları hazırladıktan sonra 3 yemek kaşığı olarak ayırdığınız tereyağını bir tava içerisinde eritmeye başlayın. Küp küp doğradığınız 2 adet soğanı tereyağı içerisinde ekleyerek iyice kavurun. Kavrulan soğanları 4 saat boyunca pişirdiğiniz ve yarılmış olan buğdayların içerisine atarak karıştırmaya başlayın.
Etleriniz piştikten ve iyice yumuşadıktan sonra tencereden alın. Pişmiş ve iyice yumuşamış olan etleri soğanları da eklediğiniz yarma buğdayların içerisine ekleyin ve karıştırın. Etleri ve yarma buğdayları ezerek karıştırmaya dikkat etmelisiniz.
Bütün malzemeleri iyice ezerek karıştırdıktan sonra son olarak damak tadınıza göre tuz ve karabiberi istediğiniz miktarda ekleyin. Keşkeğiniz artık servis edilmeye hazır.
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