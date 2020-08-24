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Enfes Lezzeti ile Enerji Dolu: Atom Kurabiye Tarifi

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Lezzeti ile sizi şaşırtacak atom kurabiye tarifi ile günlük enerji ihtiyacınızı karşılayın! Yapımı bir o kadar kolay olan atom kurabiye ile günün temposuna ayak uydurabilirsiniz.

Enfes Lezzeti ile Enerji Dolu: Atom Kurabiye Tarifi

Ağızda dağılan gevrekliği ve lokmalık formu ile çay saatlerinin vazgeçilmezi atom kurabiye misafirlerinizin en sevdiği tariflerden biri olabilir. İçeriğindeki zengin besinler sayesinde evde kolayca yapacağınız kolay atom kurabiye tarifi yazımızda sizlerle!

Hamuru İçin Malzemeler

  • 125 gram tereyağı,
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ,
  • 1 adet orta boy yumurta,
  • Yarım çay bardağı yoğurt,
  • Yarım paket kabartma tozu,
  • 2,5 su bardağı un.

İç Harcı İçin Malzemeler

  • 1 adet orta boy elma,
  • 2 adet kuru kayısı,
  • 2 adet kuru incir,
  • 1 yemek kaşığı kadar kuru üzüm,
  • ¼ su bardağı toz şeker,
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri.
    Üzeri İçin Malzemeler
  • 1 adet yumurtanın beyazı,
  • 1 avuç öğütülmüş badem,
  • 1 su bardağı pekmez.

Yapılışı

  • Atom kurabiye yapılışına ilk önce iç harcını yaparak başlamalısınız.
  • Kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzümü önce yıkayıp sonra sıcak suyun içinde yaklaşık 10 dakika kadar bekletin.
  • Suda bekleyen ve yumuşayan kuru meyveleri küçük küpler halinde doğrayın.
  • Orta boy elmayı iyice yıkandıktan sonra rendeleyerek üzerine toz şekeri serpin ve geniş bir tavaya alarak suyunu bırakana kadar kavurun.
  • Suyu çekilen elma rendesine kuru meyve karışımını ilave edin.
  • Belli bir süre elma rendesi ve kuru meyveleri kavurarak ocağın altını kapatın.
  • Birkaç dakika bekledikten sonra çekilmiş veya öğütülmüş bademi karışıma ekleyin.
  • İç harcı soğuması için bir kenara alın ve kurabiyenin hamurunu yapmaya başlayın.
  • Hamur için atom kurabiye malzemeleri bir kapta birleştirilir ve homojen bir kıvam alana kadar yoğurun.
  • Pürüzsüz bir hamur elde ettikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak hamura şekil verin.
  • Ceviz büyüklüğündeki parçaların her birini parmağınız ile bastırarak iç harcına yer açın.
  • Hamuru iç harç ile doldurduktan sonra avucunuz ile hamuru yuvarlayın.
  • Tüm hamurlar aynı şekilde yuvarlak haline getirildikten sonra üzerine yumurta akı sürülür ve çekilmiş bademe batırılarak yağlı fırın tepsisine aralıklarla dizilir.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, atom kurabiyeleri yaklaşık 30 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.
  • Pişirme işleminin ardından atom kurabiyenin üzerine pekmez dökerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

Alternatif Atom Kurabiye Tarifleri

Farklı lezzetleri denemeyi seviyorsanız damak zevkinize en uygun atom kurabiye tarifini kendiniz oluşturabilirsiniz. Yukarıda verilen atom kurabiye tarifine ek olarak lokumlu atom kurabiye tarifi ile enerjinizi iki katına çıkarabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey iç harcına kuru meyve koymak yerine sevdiğiniz aromalı lokumlardan koymak olacaktır. Dilerseniz lokum yerine jelibon veya draje şekerde kullanabilirsiniz.

Çikolatalı atom kurabiye tarifi ise yine lokumlu atom kurabiye tarifinde olduğu için iç harcının çikolata ile doldurulmasıdır. Beyaz, bitter veya sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Ek olarak atom kurabiye elmalı ve çikolatalı şekilde yapılabilir. Atom kurabiyesinin enerji dolu olmasını sağlayan asıl eleman pekmezdir. Sunumda atom kurabiye pekmezli veya pekmezsiz bir şekilde servis edilebilir. Pekmez yoğun bir tada sahip olacağından burada tercih size kalmıştır.

Püf Noktaları

Kurabiye yapımı kolay gibi görünsede önemli olan hamurunu tam kıvamında ayarlamaktadır. Hamurunun kıvamı tutmazsa atom kurabiye içerisindeki yüksek besin değerine sahip iç harcının da pek bir değeri kalmayacaktır. Bu yüzden sizlerle paylaştığımız tam kıvamında hamur malzemelerini birleştirirken mutlaka unu elemeniz de fayda var. Daha yumuşak ve homojen bir hamur elde etmek istiyorsanız bu durumda unu ve yanında kabartma tozunu elekten geçirerek pütürlenmenin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca atom kurabiye püf noktaları arasında iç harcında kullanılan kuru meyvelerin birbiriyle uyumu olmalıdır. Kuru incir, kuru kayısı veya kuru üzüm yerine birbirine daha yakışacak bir üçlü kullanabilirsiniz. Tarifte elma kullanımı tüm kuru meyvelerin içeriğinde tatlılık oranına hafif bir ekşilik katmak ve lezzetlerin daha ön plana çıkması için kullanılır. Elma kullanmak istemezseniz tüm şeker oranını azaltabilirsiniz. Elma, iç harca bağlayıcılık kazandırarak kuru malzemelerin tadına lezzet katar.

Kalori

Bol besin değerine sahip atom kurabiyenin ceviz büyüklüğündeki 1 adedi yaklaşık 501,9 kcal olarak kabul edilir. Kalori değerinin yüksek olması içeriğinde bulunan enerji dolu besinlerdir. Bu sebeple atom kurabiye formuna özen gösterenlerin dikkatli tüketmesi gereken bir besindir. Kurabiyenin içeriğinde %48 oranında karbonhidrat, %9 oranında protein ve %43 oranında yağ bulunur. Bu oranlar 1 porsiyon yani 1 adet atom kurabiye için geçerlidir.

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