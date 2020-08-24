Enfes Lezzeti ile Enerji Dolu: Atom Kurabiye Tarifi

Ağızda dağılan gevrekliği ve lokmalık formu ile çay saatlerinin vazgeçilmezi atom kurabiye misafirlerinizin en sevdiği tariflerden biri olabilir. İçeriğindeki zengin besinler sayesinde evde kolayca yapacağınız kolay atom kurabiye tarifi yazımızda sizlerle!

Hamuru İçin Malzemeler

125 gram tereyağı,

Yarım çay bardağı sıvı yağ,

1 adet orta boy yumurta,

Yarım çay bardağı yoğurt,

Yarım paket kabartma tozu,

2,5 su bardağı un.

İç Harcı İçin Malzemeler

1 adet orta boy elma,

2 adet kuru kayısı,

2 adet kuru incir,

1 yemek kaşığı kadar kuru üzüm,

¼ su bardağı toz şeker,

2 yemek kaşığı pudra şekeri.

Üzeri İçin Malzemeler

Üzeri İçin Malzemeler 1 adet yumurtanın beyazı,

1 avuç öğütülmüş badem,

1 su bardağı pekmez.

Yapılışı

Atom kurabiye yapılışına ilk önce iç harcını yaparak başlamalısınız.

Kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzümü önce yıkayıp sonra sıcak suyun içinde yaklaşık 10 dakika kadar bekletin.

Suda bekleyen ve yumuşayan kuru meyveleri küçük küpler halinde doğrayın.

Orta boy elmayı iyice yıkandıktan sonra rendeleyerek üzerine toz şekeri serpin ve geniş bir tavaya alarak suyunu bırakana kadar kavurun.

Suyu çekilen elma rendesine kuru meyve karışımını ilave edin.

Belli bir süre elma rendesi ve kuru meyveleri kavurarak ocağın altını kapatın.

Birkaç dakika bekledikten sonra çekilmiş veya öğütülmüş bademi karışıma ekleyin.

İç harcı soğuması için bir kenara alın ve kurabiyenin hamurunu yapmaya başlayın.

Hamur için atom kurabiye malzemeleri bir kapta birleştirilir ve homojen bir kıvam alana kadar yoğurun.

Pürüzsüz bir hamur elde ettikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak hamura şekil verin.

Ceviz büyüklüğündeki parçaların her birini parmağınız ile bastırarak iç harcına yer açın.

Hamuru iç harç ile doldurduktan sonra avucunuz ile hamuru yuvarlayın.

Tüm hamurlar aynı şekilde yuvarlak haline getirildikten sonra üzerine yumurta akı sürülür ve çekilmiş bademe batırılarak yağlı fırın tepsisine aralıklarla dizilir.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, atom kurabiyeleri yaklaşık 30 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.

Pişirme işleminin ardından atom kurabiyenin üzerine pekmez dökerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

Alternatif Atom Kurabiye Tarifleri

Farklı lezzetleri denemeyi seviyorsanız damak zevkinize en uygun atom kurabiye tarifini kendiniz oluşturabilirsiniz. Yukarıda verilen atom kurabiye tarifine ek olarak lokumlu atom kurabiye tarifi ile enerjinizi iki katına çıkarabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey iç harcına kuru meyve koymak yerine sevdiğiniz aromalı lokumlardan koymak olacaktır. Dilerseniz lokum yerine jelibon veya draje şekerde kullanabilirsiniz.

Çikolatalı atom kurabiye tarifi ise yine lokumlu atom kurabiye tarifinde olduğu için iç harcının çikolata ile doldurulmasıdır. Beyaz, bitter veya sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Ek olarak atom kurabiye elmalı ve çikolatalı şekilde yapılabilir. Atom kurabiyesinin enerji dolu olmasını sağlayan asıl eleman pekmezdir. Sunumda atom kurabiye pekmezli veya pekmezsiz bir şekilde servis edilebilir. Pekmez yoğun bir tada sahip olacağından burada tercih size kalmıştır.