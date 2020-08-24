Enfes Lezzeti ile Enerji Dolu: Atom Kurabiye Tarifi

Ağızda dağılan gevrekliği ve lokmalık formu ile çay saatlerinin vazgeçilmezi atom kurabiye misafirlerinizin en sevdiği tariflerden biri olabilir. İçeriğindeki zengin besinler sayesinde evde kolayca yapacağınız kolay atom kurabiye tarifi yazımızda sizlerle!
Farklı lezzetleri denemeyi seviyorsanız damak zevkinize en uygun atom kurabiye tarifini kendiniz oluşturabilirsiniz. Yukarıda verilen atom kurabiye tarifine ek olarak lokumlu atom kurabiye tarifi ile enerjinizi iki katına çıkarabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey iç harcına kuru meyve koymak yerine sevdiğiniz aromalı lokumlardan koymak olacaktır. Dilerseniz lokum yerine jelibon veya draje şekerde kullanabilirsiniz.
Çikolatalı atom kurabiye tarifi ise yine lokumlu atom kurabiye tarifinde olduğu için iç harcının çikolata ile doldurulmasıdır. Beyaz, bitter veya sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Ek olarak atom kurabiye elmalı ve çikolatalı şekilde yapılabilir. Atom kurabiyesinin enerji dolu olmasını sağlayan asıl eleman pekmezdir. Sunumda atom kurabiye pekmezli veya pekmezsiz bir şekilde servis edilebilir. Pekmez yoğun bir tada sahip olacağından burada tercih size kalmıştır.
Kurabiye yapımı kolay gibi görünsede önemli olan hamurunu tam kıvamında ayarlamaktadır. Hamurunun kıvamı tutmazsa atom kurabiye içerisindeki yüksek besin değerine sahip iç harcının da pek bir değeri kalmayacaktır. Bu yüzden sizlerle paylaştığımız tam kıvamında hamur malzemelerini birleştirirken mutlaka unu elemeniz de fayda var. Daha yumuşak ve homojen bir hamur elde etmek istiyorsanız bu durumda unu ve yanında kabartma tozunu elekten geçirerek pütürlenmenin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca atom kurabiye püf noktaları arasında iç harcında kullanılan kuru meyvelerin birbiriyle uyumu olmalıdır. Kuru incir, kuru kayısı veya kuru üzüm yerine birbirine daha yakışacak bir üçlü kullanabilirsiniz. Tarifte elma kullanımı tüm kuru meyvelerin içeriğinde tatlılık oranına hafif bir ekşilik katmak ve lezzetlerin daha ön plana çıkması için kullanılır. Elma kullanmak istemezseniz tüm şeker oranını azaltabilirsiniz. Elma, iç harca bağlayıcılık kazandırarak kuru malzemelerin tadına lezzet katar.
Bol besin değerine sahip atom kurabiyenin ceviz büyüklüğündeki 1 adedi yaklaşık 501,9 kcal olarak kabul edilir. Kalori değerinin yüksek olması içeriğinde bulunan enerji dolu besinlerdir. Bu sebeple atom kurabiye formuna özen gösterenlerin dikkatli tüketmesi gereken bir besindir. Kurabiyenin içeriğinde %48 oranında karbonhidrat, %9 oranında protein ve %43 oranında yağ bulunur. Bu oranlar 1 porsiyon yani 1 adet atom kurabiye için geçerlidir.
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