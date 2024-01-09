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Engelli çocuğu olan öğretmen idareciliği bırakıp hayatını engelli çocuklara adadı

09.01.2024 11:45 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da serebral palsi hastası oğlu olan beden eğitimi ve spor öğretmeni 53 yaşındaki İsmail Teyhun, 15 yıl sürdürdüğü idareciliği bırakıp, hayatını engelli çocuklara adadı.

5 çocuk babası Teyhun'un en küçük çocuğu 10 yaşındaki Muhammed Mustafa'ya 1 yaşındayken serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu.

Teşhisin ardından oğlunun tedavisi için farklı şehirlerdeki hastanelere başvuran Teyhun'un, çocuğunun tedavi sürecinde karşılaştığı engelli çocuklarla arasında sıcak bir bağ oluştu.

Engelli çocuklara hizmet vermek ve onları topluma kazandırmak isteyen Teyhun, kendi isteğiyle 15 yıllık idarecilik görevinden ayrılarak Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu'na atandı.

Okulda beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapan Teyhun tüm mesaisini görme engelli öğrencilerle, mesai sonrasındaki zamanını da serebral palsi hastası oğlu ile geçiriyor.

"GÖRME ENGELLİLERİN GÖZÜ OLMAYA ÇALIŞTIM"

Teyhun, AA muhabirine, serebral palsi hastası oğlunun bakımıyla yakından ilgilendiğini söyledi.

"Çocuğumun yemesi, içmesi, bahçede fiziksel aktiviteler yapmasıyla hatta uyumasıyla da ilgileniyorum. Çocuğumun kucağımda olmasa uyumuyor. Onu uyutup öyle uyuyorum." diyen Teyhun, okul dışındaki zamanlarda da evde çocuğunun bakımında eşine destek sunduğunu belirtti.

Teyhun, bir tek kendi çocuğuna değil, başka engelli çocuklara da yararlı olmak istediğini, kendi isteği üzerine atandığı Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu'nda 28 öğrencisi olduğunu ifade etti.

Onları da kendi evladı gibi gördüğünü anlatan Teyhun, en büyük hayalini gerçekleştirerek engelli çocuklara eğitim hizmeti sunduğunu belirtti.

Teyhun, "Görme engellilerin gözü olmaya çalıştım. Ne kadar çok özel çocuklara faydam olursa o kadar mutlu olurum. Buna vesile olan da benim özel çocuğum. O olmasa belki de böyle bir dünyayı bilmezdim. Özel çocuğumdan dolayı burada görev yapmaktayım, çok mutluyum ve huzurluyum." diye konuştu.

"EŞİMİN MESLEĞİNDEN DOLAYI BİRÇOK ÖZEL ÇOCUĞUMUZ VAR"

Teyhun'un eşi Rojda Teyhun da eşinin engelli oğlunun bakımıyla yakından ilgilendiğini, kendisine yıllardır destek olduğunu söyledi.

Eşinin okuldan artan zamanlarda eve gelip, oğluyla zaman geçirdiğini anlatan Teyhun, "Muhammed ile aralarında çok güzel bir bağ var ve Muhammed ona çok alışkın. Eşimin mesleğinden dolayı bir özel çocuğumuz yok birçok özel çocuğumuz var. Eşim eve her geldiğinde onları anlatır bize. Eşime hem teşekkür ediyorum hem de onunla gurur duyuyorum. Böyle ilgili bir baba olduğu ve çocuğuyla güzel bir şekilde ilgilendiği için." ifadelerini kullandı.

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Öğretmen Diyarbakır baba engelli çocuk

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