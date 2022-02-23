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Engelli genç İŞKUR'un desteğiyle reklamcı oldu

23.02.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli genç İŞKUR'un desteğiyle reklamcı oldu

Isparta'da yüzde 80 engelli raporu bulunan 25 yaşındaki Ramazan Cihan Aydoğdu, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) hibe desteğinden faydalanarak kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aydoğdu, anne karnında göbek kordonunun boynuna dolanması nedeniyle gelişimini tamamlayamadan dünyaya geldi. Rahatsızlığı dolayısıyla 17 yaşında ameliyat olan gence, yüzde 80 engelli raporu verildi.

Lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan Aydoğdu, müzikle ilgilenmeye başladı. Evinde kendi imkanlarıyla müzik prodüksiyon çalışmaları yapan genç, kendi iş yerini açmak için araştırma yapmaya başladı.

Aydoğdu, İŞKUR'un engelli bireylerin kendi işini kurmaları için hibe desteği verdiğini öğrenerek İŞKUR Isparta İl Müdürlüğüne başvurdu. Projesini oluşturan Aydoğdu, İŞKUR tarafından verilen 45 bin liralık hibe desteğine hak kazandı.

Engelli genç, aldığı hibe desteğiyle uzun zamandır hayalini kurduğu reklam ve promosyon işlerini yaptığını iş yerini açtı.

Aydoğdu, AA muhabirine, 17 yaşına kadar nefes alıp vermekte zorluk çektiğini söyledi.

Ameliyattan sonra durumunun düzeldiğini ifade eden Aydoğdu, "Allaha şükür bugünlere geldim, kendi iş yerimi açtım. Artık geleceğe daha umutlu bakıyorum. Engelli bireylerin hayallerine kavuşmaları için bu tür desteklemelere başvurmalarını öneriyorum." dedi.

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