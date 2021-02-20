Engelli müzisyen, Bodrum sokaklarına renk katıyor

Çalgıcılar, her yıl geldiği Bodrum'da da vatandaşların ve turistlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde kemanı eşliğinde söylediği şarkılarla dinleyenleri eğlendiriyor.

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak müzisyenliği yapan Tuncay Çalgıcılar, 8 yıl önce iki ayağını kaybetmesine rağmen yaşama azmini ve neşesini hiç yitirmiyor.

Engelli kalınca kemanına daha çok sarıldığını aktaran Çalgıcılar, ailesinin rahatı ve huzuru için mücadele verdiğini dile getirdi.

Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadığını, işini severek yaptığını belirten Çalgıcılar, şöyle konuştu:

"İnsan öleceğini biliyor ama iki ayağını kaybedebileceği aklının ucuna bile gelmiyor. Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir. Bu halime de şükrediyorum. Ailemi hiçbir şeye değişmem. Kuru soğan, ekmek yiyeyim ama sevenlerim yanımda olsun istiyorum. Benim için en büyük mutluluk bu. Hayatım boyunca mesleğim gereği hep gurbet hayatı yaşadım. Bodrum ve Antalya'da çok müzisyenlik yaptım. Hep ekmek mücadelesi verdim. Şeker hastalığı beni eritti. İnsan başına ne geleceğini bilemiyor."

