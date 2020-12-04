Engelli yolculara seyahat kolaylığı geliyor

İstanbul Havalimanı’ndaki erişilebilir seyahat deneyimi, otopark alanından başlıyor. Havalimanı otoparkının her kat ve otopark bölgesinde giriş kapılarına ve asansörlere yakın konumda engelli araç park yerleri bulunuyor. Otoparkta her tuvalet bölgesinde erişilebilir tuvaletler yer alıyor. Yine havalimanı girişindeki giden yolcu katında 1,3 ve 7’inci giriş kapılarının karşısında bulunan engelli yolcu indirme-bindirme noktalarıyla yolcuların erişilebilir kapılara yakın noktalardan araçtan indirilmelerine olanak sağlanıyor. Havalimanında beyaz baston kullanan görme engelli yolcular için giden yolcu katında 1, 3 ve 7’inci giriş kapılarına giden kaldırımdan danışma noktalarına, gelen yolcu katı karşılama noktalarından toplu ulaşım bölgesi ve taksi bekleme alanına hissedilebilir yüzey uygulaması bulunuyor.

TERMİNALDE ENGELLİ YOLCULAR İÇİN ÖZEL HİZMET NOKTASI

Havalimanına gelen engelli yolcular için check-in bölgesinde B ve M check-in adalarında özel gereksinimli yolcular için iki adet ‘Özel Yolcu Hizmet Noktası’ da bulunuyor. Check-in’den önce daha sakin bir alana ihtiyacı olan, elektrikli tekerlekli sandalyesini şarj etmek isteyen yolcular kapı öncesindeki telefonu kullanarak bu odalardan faydalanıyor. Oda içinde protezini çıkarıp uçak altına vermek isteyen engelli yolcular için de kapalı bir alan ve stressiz bir şekilde check-in zamanını beklemelerine yardımcı olacak olan uçuş bilgi ekranları bulunuyor.

GÖRÜNMEYEN ENGELLİLİK UYGULAMALARI

İstanbul Havalimanı’nda dışarıdan fark edilemeyen ancak günlük süreçlerde güçlükler yaşayan yolcular için de hizmet kapsamı genişletildi. Demans, otizm, konuşma güçlüğü, okuma güçlüğü gibi görünmeyen bir engele sahip bireyin yaşadığı güçlükler anlaşılamadığı için havalimanı süreçleri bu kişiler için daha zorlu bir mücadele haline gelebiliyor. Bu nedenle ayçiçeği yaka kartı uygulamasıyle bu kişileri havalimanı çalışanlarına görünür kılarak, çalışanların onların farkına varması ve onlara karşı hassasiyetle yaklaşması sağlanıyor. Görünmeyen engelliliğe farkındalık ve hassasiyetin arttırılması amacıyla İngiltere’de Londra Heathrow Havalimanı’nda başlayan Ayçiçeği Yaka Kartı Uygulaması, İstanbul Havalimanı’nda da uygulanıyor. Bu yolcular danışma noktalarında bir form doldurularak, herhangi bir sağlık raporu göstermeden alınabilen Ayçiçeği yaka kartı, diğer uçuşlarda da kullanılabiliyor.