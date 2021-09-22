Engin Akyürek'in su altı pozlarına beğeni yağdı

‘Yolun Açık Olsun’ filminde Tolga Sarıtaş’la başrolü paylaşan Engin Akyürek dijital bir platform için ‘Kaçış’ adlı diziyi çekmeye hazırlanıyor.

‘Kaçış’ dizisinin Engin Akyürek için özel bir yeri var. Oyuncu bu dizi ile kariyerinde bir ilke imza atıyor. Same Film ve 03 Medya’nın ortak çekeceği dizinin hikayesi de ünlü oyuncuya ait.

Oyuncunun hikayesini Ali Doğançay senoryalaştırıyor. Cast çalışmaları halen devam eden dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın oturacak.

Çekimleri 15 Ekim’de Gaziantep’te başlayacak dizinin 10-12 hafta boyunca sürmesi bekleniyor. ‘Kaçış’ın ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

Çekim öncesi bol bol enerji depolayan ünlü oyuncu kendini derin mavi sulara bıraktı. Engin Akyürek, dalış yaptığı görüntüleri Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

