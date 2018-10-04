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Engin Altan Düzyatan'a dolandırıcı şoku!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.10.2018 09:14 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile işadamı Emre Kural’ı akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu belirterek dolandırdıkları iddiasıyla iki kişi hakkında 14’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Engin Altan Düzyatan'a dolandırıcı şoku!

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesine göre Düzyatan soruşturma aşamasındaki ifadesinde “Olay tarihinde beni İzmir Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nden aradılar. Akülü araba ihtiyacı olduğunun söylenmesi üzerine verilen hesaba 3 bin lira para yatırdım” dedi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Diğer mağdur Emre Kural da şirketinin Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nden arandığını söyledi. Mahkeme mağdurların zararının giderilmesi için sanık Utku Kemal K.’ya süre verilmesini ara kararında açıkladı. Dinlenmeyen sanık Hacı Emin C.’nin zorla getirilmesine de karar verildi.

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Engin Altan Düzyatan dolandırıcı akülü araba

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