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  4. Engin Altan Düzyatan'ın imaj değişikliği! Kuruluş Osman'a mı giriyor?

Engin Altan Düzyatan'ın imaj değişikliği! Kuruluş Osman'a mı giriyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

Kurşun dizisinin erken final yapmasının ardından ailesiyle vakit geçiren oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajını gören takipçileri oyuncuya yorum yağdırdı.

Engin Altan Düzyatan'ın imaj değişikliği! Kuruluş Osman'a mı giriyor?

Diriliş Ertuğrul dizisini bitirdikten sonra Kurşun adlı dizi ile sevenlerinin karşısına çıkan ancak ekran macerası kısa süren Engin Altan Düzyatan bir süredir ailesine vakit ayırıyordu. Sosyal medya hesabı üzerinden onlarla birlikte keyifli vakit geçirirken görüldüğü fotoğraflar paylaşan Düzyatan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

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KURULUŞ OSMAN'A MI GİRİYOR?

Sakal bıraktığı görülen oyuncunun herhangi bir not düşmeden yaptığı bu paylaşım pek çok takipçisi tarafından heyecanla karşılanırken Düzyatan’ın, Kuruluş Osman dizisinde boy gösterebileceği iddia edildi. İşte Engin Altan Düzyatan’ın yeni imajına gelen yorumlar:

“Sakal uzadığına göre.”

“İyi iyi sakallar uzuyor, Kuruluş'a gireceksin biliyoruz”

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“İnşallah sakalları herkesin heyecanla beklediği şey için bırakmışsındır.”

“Sakalı bıyığı koymuşsun, ‘Diriliş’e dönüş var herhalde...”

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