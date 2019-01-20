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Engin Baytar: Fatih Terim isterse seve seve Galatasaray'a dönerim

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.01.2019 17:51 | Son Güncelleme

Engin Baytar'dan sürpriz Galatasaray sözleri! Galatasaray'da bir dönem forma giyen Engin Baytar, teknik direktör Fatih Terim'in istemesi halinde koşarak Sarı-Kırmızılı takıma geri döneceğini söyledi.

Engin Baytar: Fatih Terim isterse seve seve Galatasaray'a dönerim

Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar, Ufuk Ağca ve Anıl Budak'ın Uçankuş Tv ekralarında hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin en renkli programlarından olan Tahminim Pekmez'e dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Galatasaray'ın lige iyi başlamasına rağmen derbide çıkan cezalardan çok etkilendiğini söyleyen Baytar, her şeye rağmen transferlerle birlikte Galatasaray'ın şampiyonluğun en önemli adayları arasında olduğunu söyledi.

"FATİH TERİM İSTERSE DÖNERİM"

Ara transfer döneminde birçok eski futbolcusu ile adı anılan Galatasaray'dan teklif gelmesi durumunda koşa koşa geleceğini söyleyen 35 yaşındaki isim "Fatih hoca yeter ki istesin her koşulda koşa koşa Galatasaray'a geri dönerim" dedi.

"CÜNEYT ÇAKIR İLE HELALLEŞTİK"

Galatasaray'da oynadığı dönemde Hakem Cüneyt Çakır ile yaşadığı tatsız olayı unuttuğunu da belirten Baytar, "Cüneyt hoca ile Karşıyaka forması giydiğim dönemde helalleştik. Aramızda herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

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