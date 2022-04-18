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Engin Baytar'ı hatırlatan an! Hakeme saldırdı...

18.04.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Süper Amatör Ligi’nden, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselme Play-off müsabakasında Gebze Tayfunspor, rakibi Köseköy Ateşspor ile kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Tayfunspor, 2 hafta önceden şampiyonluğunu ilan ederek BAL’a yükseldi. Maçta Ateşspor kalecisi Mustafa Saraç, kırmızı kart görünce hakeme top fırlattı. Akıllara ise 2012 yılında hakem Cüney Çakır'a saldıran Engin Baytar geldi.

Engin Baytar'ı hatırlatan an! Hakeme saldırdı...

Kocaeli Süper Amatör Ligi B Grubu’nda mücadele eden ve sezonu 1. sırada tamamlayan Tayfunspor, Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselmeyi iki hafta önce garantiledi.

Tayfunspor, dün ise Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda Köseköy Ateşspor ile karşılaştı.

Maçta ikinci devrenin ortalarında çizgi ihlali yaptıkları gerekçesiyle Köseköy Ateşspor yedek oyuncusu Abdül Mecit Subaşı ve teknik direktör Emrah Yılmaz kırmızı kart gördü.

Maçın son dakikalarında ise hakeme itiraz eden Köseköy Ateşspor file bekçisi Mustafa Saraç kırmızı kart gördü.

HAKEME TOPU FIRLATTI

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Kırmızı kart gören file bekçisi elindeki topu hakemin sırtına atarak, saldırmaya çalıştı. Takım arkadaşları kaleci Mustafa Saraç’ı sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.

ENGİN BAYTAR'I HATIRLATTI

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Saraç'ın bu hareketi sonrasında akıllara 12 Ağustos 2012 tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa maçında sarı - kırmızılı futbolcu Engin Baytar'ın hakem Cüneyt Çakır'a saldırması geldi.

BÜYÜK SEVİNÇ

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Maçın bitiş düdüğüyle BAL’a yükselen Tayfunspor takımı ve taraftarları sevinç gösterisinde bulundu.

"HERKES İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Gebze Tayfunspor Başkanı Mağruf Işıkdağ, "Gurur verici bir durum. Çok emek harcadık, çok uğraştık, çok savaştık ve mücadele ettik. İyi günlerimiz ve zor günlerimiz oldu ama hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Herkes için hayırlısı olsun. Bundan sonra hedefimiz BAL’da devam etmek olacaktır. Herkesi kutluyorum, herkese hayırlı olsun" dedi.


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