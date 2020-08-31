SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Engin Bekdemir: Forma şansı alacağımı düşünüyorum

Engin Bekdemir: Forma şansı alacağımı düşünüyorum

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 31.08.2020 16:00 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Engin Bekdemir, "Çok iyi transferler geliyor. Çok iyi bir takım kuruluyor. Rekabet olacak. Çok ciddi bir rekabet olacak. Kendime güveniyorum. Uzun bir maraton. Forma şansı alacağımı düşünüyorum" dedi.

Engin Bekdemir: Forma şansı alacağımı düşünüyorum

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un yeni transferi Engin Bekdemir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta, takımıyla birlikte yeni sezona hazırlanan Bekdemir, "Öncelikle hayırlı uğurlu olur inşallah. İlk kampımızı Erzurum'da tamamladık. Güzel ve yoğun bir çalışma geçti orada. Şimdi ikinci kampımıza burada devam ediyoruz. İki tane de hazırlık maçı yapacağız. Atmosfer güzel. İyi çalışıyoruz. En iyi şekilde lige hazırlanmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

400

Geçen sezon Fatih Karagümrük'le Süper Lig'e çıkma başarısı yaşayan Engin Bekdemir, bu sezon da Çaykur Rizespor'a katkı sağlamak istediğini belirterek, "Geçen sene şampiyonluk yaşamak güzel bir şey. Güzel bir ortam vardı. Yaklaşık bir buçuk sene sonra tekrar Süper Lig'e geldim. Hedeflerim var. Öncelikle Rizespor'a katkı sağlamak istiyorum. Çok iyi transferler geliyor. Çok iyi oyuncular var burada. İnşallah en iyi şekilde adapte olup burada başarılı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.
Takıma adapte olduğunu anlatan Bekdemir, "Burada tanıdığım arkadaşlarım var. 5-6 sene burada 1 yıl forma giymiştim. Yeni arkadaşlar da geliyor. Konuşuyoruz, yavaş yavaş tanışıyoruz. İnşallah iyi bir sezon olacağını, yukarılara oynayacağımızı düşünüyorum. İlk 5'e ilk 6'ya oynayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

2342

Engin Bekdemir, Topuk Yaylası kampından önce Erzurum kampının yoğun geçtiğini anlatarak, "Orada yükleme oldu. Burada biraz daha hazırlık maçlarına odaklanacağız. Tabi maçlar da yoracak. Maç temposu farklı oluyor. İnşallah bu kampı da kazasız belasız atlatırız" dedi.

Çaykur Rizespor'da forma şansı bulacağını düşündüğünü söyleyen Bekdemir, "Tabii ki de elimizden geleni yaparız ama 1 haftada daha da hazır olacağımızı düşünüyorum. Ama tabii ki de bu haftayı da iyi değerlendirip, en iyi şekilde lige hazır olmak istiyorum. Çok iyi transferler geliyor. Çok iyi bir takım kuruluyor. Rekabet olacak. Çok ciddi bir rekabet olacak. Kendime güveniyorum. Uzun bir maraton. Forma şansı alacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
'Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar''Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar'
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
F.Bahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı
F.Bahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı
Beşiktaş transferde bombayı patlattı
Beşiktaş transferde bombayı patlattı
Kasıklarına dövme yaptırdı... Sonrasında isyan etti!
Kasıklarına dövme yaptırdı... Sonrasında isyan etti!
Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim şaşkın...
Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim şaşkın...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Rizespor için İstanbul'da
Rizespor için İstanbul'da
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Çaykur Rizespor, Konrad Michalak'ı renklerine bağladı
Çaykur Rizespor, Konrad Michalak'ı renklerine bağladı
Rizespor'un yengesi yaptığı paylaşımla beğeni topladı
Rizespor'un yengesi yaptığı paylaşımla beğeni topladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engin Bekdemir: Forma şansı alacağımı düşünüyorum
Engin Bekdemir iddialı konuştu
Rizespor'a transfer olan Loic Remy: Fenerbahçe ile görüştük
Rize'ye imzayı attı ama Fenerbahçe sözleri ortalığı karıştırdı...
Loic Remy, Çaykur Rizespor için İstanbul'da
Rizespor için İstanbul'da
Samudio: Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar
'Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar'
Ç.Rizespor, Baiano'yu transfer etti
Ç.Rizespor'dan bir transfer daha!
Çaykur Rizespor, Konrad Michalak ile anlaştı
Çaykur Rizespor, Konrad Michalak'ı renklerine bağladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.