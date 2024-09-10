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Engin Fırat’lı Kenya, Afrika Uluslar Kupası’nda liderliğe yükseldi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.09.2024 23:26
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Türk teknik direktör Engin Fırat’ın çalıştırdığı Kenya A Milli Futbol Takımı, Afrika Uluslar Kupası’nda Namibya’yı 2-1 mağlup ederek J Grubu’nda liderliğe yükseldi.

Engin Fırat’lı Kenya, Afrika Uluslar Kupası’nda liderliğe yükseldi

2025 Afrika Uluslar Kupası J Grubu ikinci maçında Kenya, Namibya ile karşılaştı. Güney Afrika’da yer alan Orlando Stadyumu’nda oynanan müsabakaya Teknik Direktör Engin Fırat; Byrne Omondi, Amos Nondi, Erick Ouma, Sylvester Owino, Joseph Okumu, Anthony Akumu, Ronney Onyango, Richard Odada, John Avire, Jonah Ayunga ve Duke Abuya 11’i ile başladı.

LİDERLİĞE YÜKSELDİLER

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Kenya, 58. dakikada John Avire’nin golüyle 1-0 öne geçerken, 76’da Duke Abuya takımı adına ikinci golü attı. Ev sahibinde Deon Hotto 90+4. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti. Sahadan 2-1 galip ayrılan Kenya, puanını 4’e yükselterek grupta liderliğe yükseldi.

Fırat’ın öğrencileri, 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında ekim ayında Kamerun ile üst üste iki maça çıkacak.

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Kenya
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