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Engin Günaydın yeni diziyle ekrana dönüyor! 10 Bin Adım dizisi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

24.12.2020 20:30 | Son Güncelleme:
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Engin Günaydın yeni diziyle ekrana dönüyor! 10 Bin Adım dizisi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Engin Günaydın ve oyunculuğunun yanı sıra senarist kimliğiyle de öne çıkan Devin Özgür Çınar’ın başrolleri paylaştığı yeni dizi “10 Bin Adım”, Ocak’ta Gain’de başlıyor.

Yeni nesil video içerik platformu Gain’in ilk dizisi “10 Bin Adım” Ocak ayında başlıyor. Yaklaşık onar dakikalık bölümlerden oluşacak “10 Bin Adım”, izleyiciler için yeni bir dizi izleme deneyimi sunacak.

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Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın özgün fikirlerinden yola çıkarak yazdığı ve aynı zamanda başrollerini üstlendiği 10 Bin Adım, son yıllarda uzun ve sağlıklı bir yaşam için tüm dünyada referans olarak kabul edilen “Günde 10 bin adım” önerisine uyarak birlikte yürümeye karar veren iki eski sev
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Senaryosunu Devin Özgür Çınar’ın kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Duygu Güzelmeriç’in oturduğu dizide, her seferinde yürüyüş kararı sınanan, bütün küçük hesapları bozulan, hiçbir kestirme yolu kısa olmayan iki yol arkadaşının her şeye rağmen her gün adımsayarı çalıştırıp yürümeleri esnasında başlarına gelen beklenmedik olaylar konu alınıyor. 10 Bin Adım, Ocak ayında Gain uygulaması üzerinden izlenebilir. Gain, 30 Aralık 2020 tarihi itibariyle yayın hayatına başlayacak.

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