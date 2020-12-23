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Exxen ne zaman açılacak? Exxen'in yeni dizi ve programları belli oldu

23.12.2020 23:27 | Son Güncelleme:
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Exxen ne zaman açılacak? Exxen'in yeni dizi ve programları belli oldu

Exxen platformunda yayınlanacak dizi ve programların resmi duyuruları yapılmaya başlandı. Öğrenci Evi, Şeref Bey, Sihirli Annem ve Gibi dizileri ile Hasan Can Kaya ve Tolga Çevik'in stand-up programları, afişleriyle duyuruldu. Peki Exxen ne zaman açılıyor? İşte Exxen platformundaki diziler ve programlar.

Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni dijital platform Exxen, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak. Platformda yer alacak yapımların resmi duyuruları afişleriyle yapılmaya başlandı.

ÖĞRENCİ EVİ

Kerem Çakıroğlu'nun yönettiği 'Yetiş Zeynep' adlı dizide Keremcem ile Aslı Bekiroğlu başrolü paylaşıyor. Çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda başlayan dizide Aslı Bekiroğlu dadıyı, Keremcem 6 çocuklu bir babayı oynayacak. Ece Dizdar da Keremcem'in eşine hayat verecek.

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ŞEREF BEY

Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı. Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.

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Şeref Bey dizisi Exxen'de ne zaman yayınlanacak? İşte Haluk Bilginer'in yeni dizisi Şeref Bey'den ilk fotoğraflar!Şeref Bey dizisi Exxen'de ne zaman yayınlanacak? İşte Haluk Bilginer'in yeni dizisi Şeref Bey'den ilk fotoğraflar!

MASTERCHEF JUNIOR

MasterChef'in ünlü şefleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Exxen'de bu defa MasterChef Junior ile seyirci karşısına çıkacak. MasterChef'te çocuklar yemek konusundaki becerilerini sergileyecek.

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KONUŞANLAR

Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de olacak.

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TOLGSHOW

Tolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, 'Filtresiz' olarak tanıtıldı. Tolgshow yeni bölümleriyle Exxen platformunda yayınlanacak.

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GİBİ

Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 1 Ocak 2021'de Exxen'de.

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SİHİRLİ ANNEM

Bir döneme damga vuran dizi Sihirli Annem, yeni sezonu ve oyuncularıyla Exxen'de yayınlanacak. Dizinin kadrosunda Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor.

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ZEYNEP BASTIK VE KONUKLARI

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ise ilk defa bir show programı yapacak. Zeynep Bastık ve Konukları isimli program da Exxen platformunda yayınlanacak.

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KATARSİS

Uzman Psikolog Gökhan Çınar'la Katarsis ve KatarsisX-TRA da yeni yılda Exxen'de yayınlanacak.

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KİRLİ ÇAMAŞIRLAR

YouTuber Orkun Işıtmak, ünlü isimleri konuk edeceği Kirli Çamaşırlar ile Exxen'de olacak.

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KRAL ŞAKİR

Kral Şakir'in sinema filmleri Exxen platformunda yer alacak.

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GARAJ

Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak, Garaj ile Exxen'de.

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