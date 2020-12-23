Exxen ne zaman açılacak? Exxen'in yeni dizi ve programları belli oldu

Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni dijital platform Exxen, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak. Platformda yer alacak yapımların resmi duyuruları afişleriyle yapılmaya başlandı.
Kerem Çakıroğlu'nun yönettiği 'Yetiş Zeynep' adlı dizide Keremcem ile Aslı Bekiroğlu başrolü paylaşıyor. Çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda başlayan dizide Aslı Bekiroğlu dadıyı, Keremcem 6 çocuklu bir babayı oynayacak. Ece Dizdar da Keremcem'in eşine hayat verecek.
Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı. Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.
MasterChef'in ünlü şefleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Exxen'de bu defa MasterChef Junior ile seyirci karşısına çıkacak. MasterChef'te çocuklar yemek konusundaki becerilerini sergileyecek.
Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de olacak.
Tolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, 'Filtresiz' olarak tanıtıldı. Tolgshow yeni bölümleriyle Exxen platformunda yayınlanacak.
Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 1 Ocak 2021'de Exxen'de.
Bir döneme damga vuran dizi Sihirli Annem, yeni sezonu ve oyuncularıyla Exxen'de yayınlanacak. Dizinin kadrosunda Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ise ilk defa bir show programı yapacak. Zeynep Bastık ve Konukları isimli program da Exxen platformunda yayınlanacak.
Uzman Psikolog Gökhan Çınar'la Katarsis ve KatarsisX-TRA da yeni yılda Exxen'de yayınlanacak.
YouTuber Orkun Işıtmak, ünlü isimleri konuk edeceği Kirli Çamaşırlar ile Exxen'de olacak.
Kral Şakir'in sinema filmleri Exxen platformunda yer alacak.
Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak, Garaj ile Exxen'de.
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