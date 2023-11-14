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Engin Polat ve Dilan Polat Banu Parlak dosyasına ifade için adliyede! İşte günler sonra ilk görüntü

14.11.2023 13:42 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve Engin Polat ifade vermek üzere Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Banu Parlak'ın dükkanının kurşunlanmasıyla ilgili ifadelerinin alınacağı iddia edilen Dilan Polat ve Engin Polat günler sonra ilk kez görüntülendi.

Şarkıcı Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkezine yapılan silahlı saldırı sonrası Parlak Dilan Polat ve Engin Polat'ı suçlamıştı.

Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.

AZMETTİRİCİ OLARAK İFADE VERDİLER

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TRT Haber muhabiri Şeyma Vural, şu bilgileri aktardı:

"Dilan ve Engin Polat çiftinin yanı sıra Sezgin Polat da ifade vermek üzere Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildiler. İfadeleri tek tek alınıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kara para aklama, yasa dışı bahis, suç örgütü kurmak ve üyesi olmak suçlamalarıyla toplamda 14 kişi tutuklanmıştı. Ancak bu soruşturma bu suçlamaların dışında bambaşka bir soruşturma. 1 Ekim tarihinde Bahçeşehir'de şarkıcı ve Banu Parlak'ın dükkanı kurşunlanmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Toplam 5 zanlı yakalanmıştı. Geldiler ifadelerini verdiler. Zanlılar tetikçi olduğunu itiraf ettiler. Kurşunlatma olayını yaklaşık 20-30 bin liralık meblağlar karşılığında yaptıklarını söylediler. İtirafların ardından soruşturma boyut değiştirdi. Bugün azmettirici olarak Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat Marmara Cezaevi'nden ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildiler."

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