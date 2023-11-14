Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alınınca aylık gelirleri yeniden gündem oldu

Bahar Candan ve Nihal Candan hakkında bir süredir dolandırıcılık iddiaları vardı. Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu.

Gözaltına alınan Candan kardeşlerin aylık gelirlerine dair yaptıkları açıklamalar yeniden gündem oldu.

Bahar Candan 1 milyon liraya yaklaşan aylık gelirini paylaşınca dikkat çekmişti.

Bahar Candan geçimini OnlyFans üzerinden kazandığını söyleyerek bir ayda 1 milyon TL gibi bir gelir kazandığını iddia etmişti. Nihal Candan ise Armağan Çağlayan'a "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım 100 bin TL" açıklamasında bulunmuştu.





