YEMEK

Enginarın tatlısı damak çatlatıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Balıkesir'de ünlü şef Levent Kaynak yıllardır yemeği yapılan karaciğer dostu enginardan damak çatlatan bir tatlı yaptı. Balıkesir Öğretmenevi'nin ünlü şefi Kaynak, menüsünde yer alan enginar tatlısı ile ününü ikiye katladı.

Enginarın tatlısı damak çatlatıyor

Türkiye’de sayılı öğretmenevleri arasında yer alan Balıkesir Öğretmenevi, misafirlerine sağladığı konfor kadar menüsünde yer alan Ege yöresine has birbirinden güzel yemek ve tatlılarla adından söz ettiriyor. Tüm Aşçılar Pastacılar (Taşpakon) konfederasyonuna bağlı Balıkesir Aşçılar, Pastacılar Dernek Başkanı ve Marmara Bölgesi Aşçılar, Pastacılar Derneği 2. Başkanı olan ünlü şef Levent Kaynak kendine özgü hazırladığı enginar tatlısı ile Balıkesir mutfağına yeni bir lezzet kattı.

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Bal ve enginar tatlıda buluştu

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Ünlü Şef Kaynak enginar tatlısının yapımını anlattı. Kaynak,

“İzmir Urla bölgesinin meşhur ürünü karaciğer dostu enginarın farklı bir lezzetini tanıtarak enginar tatlısı yapacağız. Tatlımızın tarifi taze açılmış enginar, üzeri için rendelenmiş havuç, şeker ve ceviz kombini ve enginarı haşlarken kullanacağımız kabuk harcı, karanfil, limon ve bal.

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Enginar tatlısı için önce rendelenmiş havuç ocağa konulur. Biraz suyunu saldıktan sonra şeker ve malzemeler katılır. O sırada enginarları sıcak su dolu kaba koyarken 1 kabuk tarçın, bir adet karanfil ve bir dilim limon koyuyoruz ki enginarların rengi değişmesin. Diğer tarafta başka bir tavada pişen havuca şeker ilave edilir. Havuç harcına ceviz de ilave edilerek, bir kenara alınır. Enginar tatlısına başka meyvelerle de yapılabilir. Örneğin rendelenmiş bal kabağı ve elma da kullanılabilir. Benim havucu tercih etmemin sebebi havucun 12 ay bulunabilmesi. Enginarlar yaklaşık 25 dakika haşladıktan sonra, enginarlar sıcak suyun içinden alınır. Başka bir tencereye alınan haşlanmış enginarların içine 1’er kaşık toz şeker koyuyor ve sıcak suyu ilave edip 15 dakika ocakta kalacak şekilde pişiriyoruz. 15 dakika sonra şeker ile pişen enginarlara daha önce hazırladığımız havuçlu harcımıza bal ilave ediyorum. Doğal bal sağlıktır. Ben bir lezzet ustası olarak, süt tatlıları hariç tüm tatlılarda bal kullanıyorum. Hazırladığım ballı havuçlu ve cevizli harcı enginarın içine doldurarak hazır hale getirdik. Hazırladığımız enginar tatlısını yaz aylarında dondurma ile kış aylarında da kaymak ile servis ediyoruz. Balıkesir Öğretmenevi'nde Sera Restaurant'ta iyi işlere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Enginar tatlısını yazın dondurma, bisküvi, ceviz, tarçın ve son olarak da şerbetinden tabağa dökerek, servis ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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