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  4. Küstüğü Enis Arıkan'a gönderme mi yaptı? Ezgi Mola'dan olay paylaşım! 'Herkesin var böyle arkadaşı...'

Küstüğü Enis Arıkan'a gönderme mi yaptı? Ezgi Mola'dan olay paylaşım! 'Herkesin var böyle arkadaşı...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.12.2024 18:55
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Yıllardır dostlukları süren Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küstüğü iddia edilmişti. Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın doğumuna gitmediği için kırgın olduğu söylenen oyuncunun paylaşımı gündem oldu. O sözleri Enis Arıkan'a gönderme olarak algılandı.

Küstüğü Enis Arıkan'a gönderme mi yaptı? Ezgi Mola'dan olay paylaşım! 'Herkesin var böyle arkadaşı...'

Başarılı kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın dostluğu Mola'nın doğum yapmasının ardından bitmişti. Enis Arıkan’ın Mola’nın doğumuna katılmaması nedeniyle aralarının açıldığı iddia edilmişti.

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Doğumun ardından ekranlara ara veren ve bebeğiyle zaman geçiren Mola, güldüren paylaşımlarının aksine ilginç bir sitemle takipçilerinin karşısına çıktı.

ENİS ARIKAN'A GÖNDERME Mİ YAPTI?

Sosyal medya hesabında bir hikaye paylaşan Ezgi Mola, yaptığı paylaşımda “Sitem eden, küsen, bana neden şunu yapmadın diyen o arkadaş… Herkesin var böyle bir arkadaşı, değil mi?” yazdı.

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Geçtiğimiz haftalarda ise Enis Arıkan bir muhabirin sorusuna “Yok hayatım, küslük yok” yanıtını vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola
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