MAGAZİN

Enis Arıkan’ın 6 günde şaşırtan değişimi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2018 09:42 | Son Güncelleme

Sosyal medyada her paylaşımıyla adından söz ettiren ve beğeni toplayan Enis Arıkan son haliyle herkesi merak ettirdi

Enis Arıkan’ın 6 günde şaşırtan değişimi

Oyunu Enis Arıkan’ın Instagram sayfasında 6 gün arayla paylaştığı fotoğraflardaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelen Paris Hilton’u ziyaret eden Enis Arıkan, dünyaca ünlü sosyetik güzelle fotoğraf çektirmiş, kısa saçları ile objektife poz vermişti.

Enis Arıkan dün de çektiği story’leri takipçileri ile paylaştı. Enis Arıkan’ın gür saçları dikkat çekti.

Kendisine gelen yorumların ardından yeni bir story paylaşan oyuncu, saç protez merkezini de etiketleyerek takipçilerine ‘istediğiniz oldu mu?’ diye sordu.


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