Enis Arıkan paylaştı! "Camdaki Kız'da Hande Ataizi'nin 'Cana' rolüyle yakınlaşmadığı adam kalmayıp..."

Altın Kelebek sonrası ünlü isimlerden arka arkaya koronavirüs haberleri geliyor. 'Camdaki Kız' dizisinde 'Muzaffer Koroğlu' karakterine hayat veren Enis Arıkan da ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Evinde karantinada olan Arıkan, Instagram hesabından bir takipçisinin canlandırdığı karakter üzerinden yaptığı yorumu yayınladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncunun, paylaştığı yorumda, takipçisi; "Enis Arıkan'ın Muzo rolüyle herkesle mesafeliyken ikinci kez korona olması ve Hande Ataizi'nin 'Cana' rolüyle yakınlaşmadığı adam kalmayıp hiç corona olmaması. Gerçekten kötüye hiçbir şey olmuyor. Corona bile" ifadelerini kullanmıştı.

Enis Arıkan ise hayranının bu tweetine "Duyduğum en haklı isyan" yanıtını verdi ve bu yorumu yaklaşık 3 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.



