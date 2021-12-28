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Enis Arıkan paylaştı! "Camdaki Kız'da Hande Ataizi'nin 'Cana' rolüyle yakınlaşmadığı adam kalmayıp..."

28.12.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız setinde de koronavirüs paniği yaşanıyor. Enis Arıkan da ikinci kez koronavirüs olunca evde karantinaya girdi! Kendisiyle ve rol arkadaşı Hande Ataizi ile ilgili yapılan bir yorum karantinadayken hak verip paylaşan Enis Arıkan sosyal medyada gündem oldu.

Enis Arıkan paylaştı! "Camdaki Kız'da Hande Ataizi'nin 'Cana' rolüyle yakınlaşmadığı adam kalmayıp..."

Altın Kelebek sonrası ünlü isimlerden arka arkaya koronavirüs haberleri geliyor. 'Camdaki Kız' dizisinde 'Muzaffer Koroğlu' karakterine hayat veren Enis Arıkan da ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Evinde karantinada olan Arıkan, Instagram hesabından bir takipçisinin canlandırdığı karakter üzerinden yaptığı yorumu yayınladı.

Camdaki Kız setinde korona paniği! Enis Arıkan'ın sağlık durumu nasıl?Camdaki Kız setinde korona paniği! Enis Arıkan'ın sağlık durumu nasıl?

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncunun, paylaştığı yorumda, takipçisi; "Enis Arıkan'ın Muzo rolüyle herkesle mesafeliyken ikinci kez korona olması ve Hande Ataizi'nin 'Cana' rolüyle yakınlaşmadığı adam kalmayıp hiç corona olmaması. Gerçekten kötüye hiçbir şey olmuyor. Corona bile" ifadelerini kullanmıştı.

KM

Enis Arıkan ise hayranının bu tweetine "Duyduğum en haklı isyan" yanıtını verdi ve bu yorumu yaklaşık 3 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.

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Enis Arıkan Hande Ataizi Camdaki Kız dizisi
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