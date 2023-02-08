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Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın Armağan Çağlayan'a verdiği röportaj yürek burktu! 'Evimiz kırık dökük bir evdi...'

08.02.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi sabahı yaşanan deprem faciasında enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın, Armağan Çağlayan'a verdiği röportaj, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Yaşadığı tek katlı ev hakkında konuşan Duymaz, ''O kırık dökük evde mutluydum'' sözleriyle yürek burktu.

Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın Armağan Çağlayan'a verdiği röportaj yürek burktu! 'Evimiz kırık dökük bir evdi...'

Hatay'da yaşayan fenomen Taha Duymaz'ın günlerdir enkaz altında kaldığı konuşuluyor. Sevenleri ünlü isimden sevindirici haberi beklerken, Duymaz'ın felaketten 1 ay önce Armağan Çağlayan'a verdiği röportaj viral oldu.

''KİM NE DERSE DESİN BEN O EVDE MUTLUYDUM''

Taha Duymaz'ın sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan sözleri şu şekildeydi:

Evimiz kırık dökük bir evdi. Kışın soğuğu geçirirdi, sırılsıklam olurduk. Eski bir evdi, zaten 2 metrekarelik bir mutfağım vardı. İnsanların 'Bir bardak su bile içmem' dediği mutfağım. Ben yıkılmasını istemiyordum aslında o evin çünkü ben o evde çok mutluydum. Kim ne derse desin, mutfağımı çok seviyordum. İyi kötü anılarımız var o evde ailecek.

''AMACIM, AİLEME GÜZEL BİR HAYAT SUNMAKTI''

O ev yıkılıp başka bir ev yapıldı. Sesimi duyurmama yardımcı oldular sosyal medyada ki zaten benim amacım çocukluğumdan beri aileme güzel bir hayat sunmaktı. Çok şükür bunu başardım. Tam başarmış sayılmam ama çok şükür bir yere de getirdim ailemi. Nerden nereye yani, evi yaptırdık çok şükür. Aç değiliz, açıkta değiliz.

Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın Armağan Çağlayan'a verdiği röportaj yürek burktu! 'Evimiz kırık dökük bir evdi...'

Tek katlı bir gecekonduda yaşayan ancak deprem sabahı halasının yaşadığı apartmanda kalan Taha Duymaz'ın bedeninin halen enkaz altında olduğu söyleniyor.

Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın Armağan Çağlayan'a verdiği röportaj yürek burktu! 'Evimiz kırık dökük bir evdi...'

Sosyal medya kullanıcıları Taha Duymaz'ın viral olan sözlerine ''Taha ses ver artık, dualarım seninle'', ''İçimizi yaktın Taha'' ve ''Umarım sağ salim çıkarsın, sen iyi kalpli bir çocuksun'' gibi yorumlar yaptı.


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Taha Duymaz Armağan Çağlayan

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