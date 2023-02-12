Enkaz altındaki Taner Savut'un eşi Pınar Savut, Hatayspor Yönetimi'ne isyan etti! 'Neredesiniz?'

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki depremle sarsıldı. Birçok ili yoğun şekilde etkileyen felaket sonrası yıkılan binalar neticesinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan kişiler için ise ekiplerin arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Afetten en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da herkes seferber olurken, enkaz altında bulunan kişiler için yardım çağrıları yapılmaya devam ediyor.

TANER SAVUT'UN EŞİ İSYAN ETTİ

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Christian Atsu da depremler sonrasında göçük altında kalan isimler arasında yer aldı. İki isim için umutlu bekleyiş sürerken; Taner Savut'un eşi Pınar Savut, Hatayspor Yönetimi'ne isyan etti.

"YÖNETİM VE HOCAYA SORUYORUM..."

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Savut, kimsenin kendisiyle iletişime geçmediğini dile getirdi ve yönetim ile teknik direktör Volkan Demirel'e tepki gösterdi.

Pınar Savut'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Ben Pınar Savut, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un eşiyim. Buradan tüm Hatayspor Yönetimi'ne ve hocasına soruyorum, Taner enkaz altındayken siz neredesiniz? Ben neden aranmıyorum, niçin bana bir açıklama yapılmıyor? Neden Tanerimi göçük altında, beni ve evlatlarımı habersiz, yapayalnız bıraktınız? Taner bunu mu hak ediyordu?"

"VOLKAN, KARDEŞİ VE ENİŞTESİYLE İRTİBATTAYMIŞ"

Bu sözlerin ardından Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, duruma kayıtsız kalamadı ve Pınar Savut'a cevap verdi.

Zeynep Sever Demirel'in cevabı ise şu şekilde oldu;

"Pınar Hanım sizinle hiç tanışmadık ama acınızı yürekten anlıyorum ve ne kadar üzgün olduğumu bilmenizi isterim. Fakat acınızı çıkarmaya çalıştığınız kişi doğru kişi değil, yöneticileri falan bilmem ama Volkan değil. Hatta tam tersi. Orada olsaydınız görür bilirdiniz. Siz yaşamadınız o mahşer anlarını biz yaşadık. Depremden hemen sonra çocuklarımın lütfen baba evimize gidelim diye yalvarmasına rağmen bizi, ben takımı toplamadan gidemem diye orada tutan kişi Volkan. Sizinle 1 kez konuşmuş fakat Taner Bey'in kardeşiyle ve enişteyle irtibat halindeymiş. Ben en başından beri Rönesans Sitesi diye yırttım kendimi. Rönesans'a bu kadar algı oluştu. Siz gelememişsiniz ve sizin ailenizden gelenler 3 gün sonra gelmişler, sanırım çalışmaları görmemişler. Biz 2. gün ayrıldık Hatay’dan, bekledik. profesyonel ekiplerin yerine Volkan mı girip kazı yapmalıydı? Ya da çoluk çocuk orda mı bekleseydik? Macar ekipleri biz yönlendirdik Rönesans'a, ben sürekli paylaştım. Anlamadım ve çok üzüldüm tepkinize. Ben sürekli dua ettim Taner abi için hala daha ediyorum, onu da hiç tanımama rağmen. Keşke bir mucize olsa. Hepimiz sevinsek. Acınızla yapıyorsunuz biliyorum ama nolur yapmayın böyle açıklamalar hepimiz çok üzgünüz, yapmayın lütfen ileride vicdan azabı çekmeyin..."

