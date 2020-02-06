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Enkaz altından kurtardığı engelli babasının yanından ayrılmıyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.02.2020 11:08 | Son Güncelleme

Elazığ'daki depremde yıkılan binanın altında kalan babası Aydın Kahraman'ı elleriyle kazıdığı enkazdan 4 saat sonra çıkaran Mehmet Kahraman, onu hastanede de yalnız bırakmadı - Bedensel engelli baba Kahraman: - "Bina yıkılınca beton ayaklarımın üzerine düşüp sıkıştırdı. Yardım için bağırmaya başladım, kafamda ıslaklık vardı elimi uzattım, kan akıyordu. Kurtulamayacağımı düşündüm" - Mehmet Kahraman: - "Çok şükür babamın durumu iyi ancak komşularımız öldüğü için çok üzgünüm"

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/AZİZ ASLAN - Elazığ'daki depremde bedensel engelli babası Aydın Kahraman'ı (56) elleriyle kazdığı enkazdan çıkaran Mehmet Kahraman (23), kendisinin hastanede de başından ayrılmıyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın 3. katında oturan Kahraman, kızı ve yeğeni ile evde bulundukları depreme yakalandı.

Kahraman'ın deprem sırasında dışarıda bulunan oğlu Mehmet Kahraman, eve geldiğinde binanın çöktüğünü gördü. Kahraman, babasını kurtarmak için enkazın içine girdi.

Babasının yerini sesinden tespit ederek ona uluşan Kahraman, yanına gelen iki kişinin de yardımı ile babasını yaralı olarak enkazdan çıkarmayı başardı.

Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören babasının yanından bir an olsun ayrılmayan Mehmet Kahraman'ın tehlikeyi göze alarak babasını kurtarmak için ortaya koyduğu fedakarlık takdir topladı.

- "Bir süre sonra oğlumun sesini duydum"

Aydın Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde otururken deprem olduğunu, bunun üzerine kızının ve yeğeninin kendisini dışarıya çıkarmak üzere hamle yaptığını, onlara binadan çıkmaları için kaçmalarını söylediğini belirtti.

Yeğeni ve kızı evden çıktıktan sonra elektrik kesintisi olduğunu, ardından seslerin yükseldiğini ve binanın yıkılmaya başladığını dile getiren Kahraman, şunları anlattı:

"Bina yıkılınca beton ayaklarımın üzerine düşüp sıkıştırdı. Yardım için bağırmaya başladım, kafamda ıslaklık vardı, elimi uzattım, kan akıyordu. Kurtulamayacağımı düşündüm. Bir süre sonra oğlumun sesini duydum, 'Baba neredesin?' diye bağırıyordu. Ona seslenince, 'Sabırlı ol, seni kurtaracağım.' dedi. Yanıma gelince su getirdi, elimi yüzümü yıkadı, tekrar gitti ve iki kişiyle döndü, biri Suriyeliydi. Önce üzerimdeki taşları kaldırdılar daha sonra beni çıkarıp, ambulansa koydular. Eşimi ve kızımı sordum. Eşim ve kızım, 'Sen merak etme hepimiz iyiyiz.' dedi. O anda baygınlık geçirdim, sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim."

- "Enkaza girip ona seslendim"

Mehmet Kahraman da depremin ardından telefonla konuştuğu annesinin, babasının ve yeğeninin enkaz altında olduğunu belirtmesi üzerine eve koştuğunu söyledi.

Evin yıkıldığını gördüğünü, herkesin yardım istediği bir manzarayla karşılaştığını vurgulayan Kahraman, "İlk başta yeğenimin yerini öğrenmeye çalıştım. Çok şükür onu bir komşu çıkarmıştı. Enkaza girip babama seslendim." dedi.

- "Enkazda bina tekrar yıkılır diye korkuyordum"

Babasının da seslenmesi üzerine dar bir alandan ona doğru gittiğini aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

"Bina çok kötüydü, girecek yer bulamadım. Ön tarafta bir açıklık vardı oradan girmeye çalıştım. Orada birkaç moloz vardı onları attım ancak enkazda bina tekrar yıkılır diye korkuyordum. Babama yetiştim, su içirip, elini yüzünü yıkadım. Babamın etrafını kazdım, bir tane kolon vardı çok ağırdı, kaldıramadım. Suriyeli biri ile bir bekçi geldi, Allah razı olsun onlardan. Kolonu kaldırıp, sedye istedik. Sedye geldiği gibi babamı yukarı çıkardık, ambulansa aldık ve hastaneye götürdüler. Ben yaralılar için tekrar enkaza geri döndüm, içeride yaralılar vardı. Çok şükür babamın durumu iyi ancak komşularım öldüğü için çok üzgünüm."

Mehmet Kahraman, deprem sırasında annesinin aynı binanın birinci katında oturan ablasının evinde olduğunu, onların hızlı hareket ederek, yıkılmadan önce binadan çıkmayı başardıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Baba ve oğlu Deprem Elazığ vefakarlık

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