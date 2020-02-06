Enkaz altından kurtardığı engelli babasının yanından ayrılmıyor

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/AZİZ ASLAN - Elazığ'daki depremde bedensel engelli babası Aydın Kahraman'ı (56) elleriyle kazdığı enkazdan çıkaran Mehmet Kahraman (23), kendisinin hastanede de başından ayrılmıyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın 3. katında oturan Kahraman, kızı ve yeğeni ile evde bulundukları depreme yakalandı.

Kahraman'ın deprem sırasında dışarıda bulunan oğlu Mehmet Kahraman, eve geldiğinde binanın çöktüğünü gördü. Kahraman, babasını kurtarmak için enkazın içine girdi.

Babasının yerini sesinden tespit ederek ona uluşan Kahraman, yanına gelen iki kişinin de yardımı ile babasını yaralı olarak enkazdan çıkarmayı başardı.

Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören babasının yanından bir an olsun ayrılmayan Mehmet Kahraman'ın tehlikeyi göze alarak babasını kurtarmak için ortaya koyduğu fedakarlık takdir topladı.

- "Bir süre sonra oğlumun sesini duydum"

Aydın Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde otururken deprem olduğunu, bunun üzerine kızının ve yeğeninin kendisini dışarıya çıkarmak üzere hamle yaptığını, onlara binadan çıkmaları için kaçmalarını söylediğini belirtti.