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  4. Enkazdan çıkınca Müge Anlı çorbası istedi! Müge Anlı o anları paylaşarak "Ayağa kalkar kalkmaz..."

Enkazdan çıkınca Müge Anlı çorbası istedi! Müge Anlı o anları paylaşarak "Ayağa kalkar kalkmaz..."

13.02.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım sonrası arama-kurtarma çalışmaları ve mucizeler devam ediyor. Hatay'da enkazdan çıkarılan bir kişi ambulansta 'Müge Anlı çorbası' istedi. O anları gören Müge Anlı bakın ne dedi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; büyük yıkıma yol açtı. Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken Hatay'da enkazdan sağ çıkarılan bir vatandaş istediği 3 şeyi ambulansta anlattı.

Enkazdan kurtulan kişi "Orada 3 şey canım istedi. Müge Anlı'nın çorbası, elma ve portakal. Beynime geçecek artık Müge Anlı'nın çorbası..." dedi.

Ambulanstaki çalışanlar ise "Geldi Müge Anlı geldi" deyince vatandaş ise "Gelmez mi Müge Anlı gelmez mi... İnsan kızı insan Müge Anlı. Anası onu Kadir gecesi doğurmuş" dedi.

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MÜGE ANLI PAYLAŞTI

Müge Anlı ise o anları görünce hemen bir paylaşım yaptı ve "Eğer arzu edersen ayağa kalkar kalkmaz seni İstanbul'da misafir edelim karşılıklı çorba içelim. Rabbim yardımcın olsun" dedi.

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Hatay Müge Anlı enkaz ele istedi

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