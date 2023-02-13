Taha Duymaz iddiaları gündemde... Dilan Polat günlerdir enkazdan haber veriyordu! "Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum"

Hatay’da kısıklı imkanlarla yemek yaparak fenomen olan Taha Duymaz Hatay'da göcük altında kalmıştı. Günlerdir Duymaz hakkında şoke eden iddialar gündeme geliyor. “Rambolingo7” adlı hesaptan yapılan paylaşımlarda Taha Duymaz’ın ailesi hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Bu hesap Duymaz'ın cenazesinin ilk saatler çıkarıldığını yazdıktan sonra hesabını kapandı.

Konuyla ilgili ilk günden itibaren ilgilenen fenomen Dilan Polat da,Taha’nın vefat ettiğini düşündüğü bir story paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

Öğrendiklerinden sonra midesinin bulandığını söyleyen fenomene "Bu işi çözeceğim" dedi. Dilan Polat açıklamasında "Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum daha fazla konuşmak istemiyorum" diyerek gündem oldu.

Dilan Polat gelen sorular sonrasında üst üste paylaşımlar yaptı. Dilan Polat Taha Duymaz'ın ablası hakkında ise "Yürüyerek değil koşarak yararak giderdim mantığım almıyor" yorumunda bulundu.

Polat ayrıca ablanın sosyal medya hesabında yaptığı değişikliği de söyleyerek "Böyle zamanda bunu mu düşünürsün garip" dedi.



