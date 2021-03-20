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Enner Valencia: Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum

20.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Down sendromlu Eren Karalı (28) ile bir araya geldi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi Eren'in Valencia ile tanışma hayali gerçek oldu. Şampiyonluk için mücadele ettiklerini söyleyen 31 yaşındaki Ekvadorlu forvet oyuncusu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Bir çok kulüpte forma giydim ve şu anda da Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum" dedi.

Enner Valencia: Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum

Eren Karalı'nın hayali 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi gerçek oldu. Valencia ile tanışan genç hem şampiyonluk sözü aldı hem ünlü futbolcunun 13 numaralı formasının sahibi oldu. Valencia da Eren ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirtirken, sarı-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANACAĞIZ"

Beşiktaş maçını kazanacaklarını söyleyen Enner Valencia, "Önümüzdeki maç çok zorlu ama biz kendimize inanıyoruz. Derbiye odaklandık ve bu maçı kazanacağız" diye konuştu.

"ZOR AMA ŞAMPİYONLUK YOLUNDAYIZ"

Şampiyonluk için mücadele ettiklerini söyleyen 31 yaşındaki Ekvadorlu forvet oyuncusu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Bir çok kulüpte forma giydim ve şu anda da Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Valencia, Down sendromlu Eren Karalı'ya tüm takımın imzaladığı sarı-lacivertli formayı hediye etti. Karalı ile Valencia, Fenerbahçe ve milli takım formasıyla poz verdi. Samimi bir ortamın olduğu ziyarette sohbet sırasında çay içen Valencia, daha sonra bu buluşmayı organize edenlere teşekkür etti.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Enner Valencia
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