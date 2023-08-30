SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Enner Valencia, suskunluğunu 2 golle bozdu! Takımına hayat verdi...

Enner Valencia, suskunluğunu 2 golle bozdu! Takımına hayat verdi...

30.08.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gol krallığı yaşayan ve sezonun sona ermesiyle birlikte Brezilya ekibi Internacional'e imza atan Enner Valencia'nın yeni takımındaki macerası beklediği gibi başlamamıştı. Ekvadorlu yıldız, suskunluğunu Libertadores Kupası'nda attığı gollerle bozdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de geçirdiği 3 sezonun ardından Brezilya ekibi Internacional'e imza atan Enner Valencia, yeni takımında istediği performansı sergileyememişti. Süper Lig'in son gol kralı ünvanını elinde bulunduran Ekvadorlu yıldız, Bolivar maçında Internacional'e hayat verdi.

Libertadores Kupası çeyrek final rövanşında Internacional, Bolivar'ı konuk etti. İlk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Internacional, rövanşı da 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

F4vE4YuWEAEwCvU

Internacional'e geldiği günden bu yana performansıyla eleştirilen Enner Valencia, takımına galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Fenerbahçe'den ayrılığı sonrasında form tutmakta zorlanan Ekvadorlu yıldız, suskunluğunu 2 golle bozarak takımını yarı finale taşıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'de Twente öncesi tek eksik!F.Bahçe'de Twente öncesi tek eksik!
G.Saray, kapalı gişe oynadı!G.Saray, kapalı gişe oynadı!
Okan Buruk, 2. kez Devler Ligi'nde!Okan Buruk, 2. kez Devler Ligi'nde!
Anahtar Kelimeler:
Enner Valencia fenerbahçe internacional atan sezon süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.