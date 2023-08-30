Enner Valencia, suskunluğunu 2 golle bozdu! Takımına hayat verdi...

Fenerbahçe'de geçirdiği 3 sezonun ardından Brezilya ekibi Internacional'e imza atan Enner Valencia, yeni takımında istediği performansı sergileyememişti. Süper Lig'in son gol kralı ünvanını elinde bulunduran Ekvadorlu yıldız, Bolivar maçında Internacional'e hayat verdi.
Libertadores Kupası çeyrek final rövanşında Internacional, Bolivar'ı konuk etti. İlk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Internacional, rövanşı da 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Internacional'e geldiği günden bu yana performansıyla eleştirilen Enner Valencia, takımına galibiyeti getiren golleri kaydetti.
Fenerbahçe'den ayrılığı sonrasında form tutmakta zorlanan Ekvadorlu yıldız, suskunluğunu 2 golle bozarak takımını yarı finale taşıdı.