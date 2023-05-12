Enner Valencia transferi hakkında ilginç iddia! Fenerbahçe'den ayrılmadan anlaştığı takımdan para mı aldı?

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Enner Valencia, sarı-lacivertlilerle anlaşamadı ve Internacional ile el sıkıştı. Lig biter bitmez resmi imzayı atması beklenen Ekvadorlu oyuncu için ortaya atılan iddia sosyal medyayı karıştırdı.

LİG BİTMEDEN İMZAYI ATTI İDDİASI

Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Valencia'nın sarı-lacivertlilerle anlaşamadığı için Internacional'a imza attığı hatta imza parası bile aldığı iddia edildi. FIFA kuralları gereği, sözleşmesinin bitimine son 6 ay kalan futbolcu başka bir takıma imza atabilir fakat ücret alamaz.

FIFA'YA BAŞVURURSA TAZMİNAT ALABİLİR

Bu iddianın doğruluğu merak konusu olurken Fenerbahçe'nin tazminat hakkı bulunuyor. FIFA'ya karşı dava açabilecek olan sarı-lacivertliler, yüklü bir tazminatı da cebine koyabilir. Çıkan bu iddialar sonrası Valencia cephesinden henüz yalanlama gelmezken, yıldız oyuncunun yakın çevresi bu olayın doğru olmadığını ifade ediyor.



