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Enner Valencia transferi hakkında ilginç iddia! Fenerbahçe'den ayrılmadan anlaştığı takımdan para mı aldı?

12.05.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın takımdan ayrılması artık kesinleşti. Fenerbahçe ile para konusunda anlaşamayan yıldız oyuncu, Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional ile el sıkıştı. Bu transfer ile ilgili skandal bir iddia ortay atıldı.

Enner Valencia transferi hakkında ilginç iddia! Fenerbahçe'den ayrılmadan anlaştığı takımdan para mı aldı?
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Enner Valencia, sarı-lacivertlilerle anlaşamadı ve Internacional ile el sıkıştı. Lig biter bitmez resmi imzayı atması beklenen Ekvadorlu oyuncu için ortaya atılan iddia sosyal medyayı karıştırdı.

LİG BİTMEDEN İMZAYI ATTI İDDİASI

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Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Valencia'nın sarı-lacivertlilerle anlaşamadığı için Internacional'a imza attığı hatta imza parası bile aldığı iddia edildi. FIFA kuralları gereği, sözleşmesinin bitimine son 6 ay kalan futbolcu başka bir takıma imza atabilir fakat ücret alamaz.

FIFA'YA BAŞVURURSA TAZMİNAT ALABİLİR

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Bu iddianın doğruluğu merak konusu olurken Fenerbahçe'nin tazminat hakkı bulunuyor. FIFA'ya karşı dava açabilecek olan sarı-lacivertliler, yüklü bir tazminatı da cebine koyabilir. Çıkan bu iddialar sonrası Valencia cephesinden henüz yalanlama gelmezken, yıldız oyuncunun yakın çevresi bu olayın doğru olmadığını ifade ediyor.


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