Enner Valencia transferi hakkında ilginç iddia! Fenerbahçe'den ayrılmadan anlaştığı takımdan para mı aldı?

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Enner Valencia, sarı-lacivertlilerle anlaşamadı ve Internacional ile el sıkıştı. Lig biter bitmez resmi imzayı atması beklenen Ekvadorlu oyuncu için ortaya atılan iddia sosyal medyayı karıştırdı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Valencia'nın sarı-lacivertlilerle anlaşamadığı için Internacional'a imza attığı hatta imza parası bile aldığı iddia edildi. FIFA kuralları gereği, sözleşmesinin bitimine son 6 ay kalan futbolcu başka bir takıma imza atabilir fakat ücret alamaz.
Bu iddianın doğruluğu merak konusu olurken Fenerbahçe'nin tazminat hakkı bulunuyor. FIFA'ya karşı dava açabilecek olan sarı-lacivertliler, yüklü bir tazminatı da cebine koyabilir. Çıkan bu iddialar sonrası Valencia cephesinden henüz yalanlama gelmezken, yıldız oyuncunun yakın çevresi bu olayın doğru olmadığını ifade ediyor.