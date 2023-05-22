Enstrüman nasıl yazılır, enstrüman yazımı nasıl olmalıdır? Enstrüman mı enstürman mı, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türkçe dil bilgisi kuralları ve kelime sayısı olarak oldukça zengin olan bir dildir. Farklı kökenli kelimeler dilimize tarih boyunca yerleşmiştir. Yazılı metinlerde kullanılan kelimelerin yazım kurallarına uygun kullanılması çok önemlidir. Kelimelerin doğru yazımları dışında metinlerde yer alması yazım yanlışlarına sebebiyet verir. Yazılı ve sözlü anlatımlarda kullanılan kelimelerin anlamlarını bilmek de büyük önem taşır. Cümle içinde anlamı dışında kullanılan bir kelime anlatım bozukluğuna sebep olur. Enstrüman yazımı karıştırılan bir kelimedir.

Enstrüman nasıl yazılır?

Enstrüman sözcüğü günlük konuşma sırasında kullanılan bir sözcüktür. Özellikle müzik ile uğraşan kişiler sıklıkla enstrüman sözcüğünü kullanır. Enstrüman sözcüğünü cümle içinde kullanırken anlamına uygun olarak kullanmak gerekir. Enstrüman yazımı konusunda hataya düşülebilir. Türkçede bazı sözcüklerin yazımında daha sık hata yapılmaktadır. Özellikle birleşik sözcükler, ikilemeler ve yabancı kökenli sözcüklerin yazımında hata ile karşılaşılabilir. Enstrüman sözcüğü farklı kökenli bir sözcüktür. Fransızca kökenli olan enstrüman kelimesi günlük konuşma dilinde kullanılan bir kelimedir. Enstrüman TDK sözlükleri kapsamında çalgı ve araç anlamlarına gelmektedir. Enstrüman yazımı hususunda en doğru Türk Dil Kurumu üzerinden ulaşılır. Enstrüman TDK kurallarına göre “enstrüman” şeklinde yazılmalıdır. Bu yazımın haricindeki yazımlar yazım yanlışına sebep olur.

Enstrüman mı enstürman mı?

Enstürman kelimesi yazımı sırasında ve telaffuz ederken hataya düşülebilen bir sözcüktür. Yazılı metinlerde enstrüman kelimesini kullanırken yazım yanlışı yaşamamak için doğru bir şekilde yazmak gerekir. Enstrüman doğru yazılışı “enstrüman” olarak yazılmalıdır. Kelimenin yazımında en çok karşılaşılan yazım enstürman şeklindeki tellaffuz ederken kullanılan şekilde olabilmektedir. Kelimenin yazımı ile ilgili en doğru bilgiyi veren TDK’ye göre kelime “enstrüman” şeklinde olmalıdır.