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Kuzeybatı nasıl yazılır? Kuzeybatı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.04.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğru yazılışının ayrı mı bitişik mi olduğu araştırılan sözcükler kapsamında ara yön adlarının yer aldığı söylenebilir. Yani kuzeybatı da doğru yazılışının TDK’ye göre nasıl olduğu merak edilen birleşik kelimelerden biridir. Bu birleşik sözcük, günlük yaşamda ya da bilimsel metinlerde yaygın olarak kullanılır. Dolayısıyla TDK kapsamındaki bilgilerden yola çıkılarak kuzeybatı sözcüğünün doğru yazılışının açıklanması gerekir. Kuzeybatı sözcüğü nasıl yazılır?

Kuzeybatı nasıl yazılır? Kuzeybatı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede sıklıkla kullanılan birleşik sözcükler arasında bitki isimleri, sıfat tamlamaları ya da ara yön adlarına rastlanabilir. Kuzeybatı da bir ara yönü temsil eden sözcükler arasındadır. Dolayısıyla bu birleşik sözcüğün ayrı mı bitişik mi yazıldığı pek çok kişi için merak konusu olur. Söz edilen bu birleşik kelimenin doğru yazılışının öğrenilmesi amacıyla iki ayrı kaynak üzerinden inceleme yapılabilir. Bu kaynaklar da TDK Yazım Kuralları Kılavuzu ve güncel çevrim içi sözlüğü olarak sıralanabilir.

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Kuzeybatı nasıl yazılır?

Türkçede yön belirten sözcüklerin nasıl yazılması gerektiği kimi durumlarda unutulabilir. Buna bağlı olarak özellikle ara yönlerin yazılışında hatalar yapıldığı görülür. Ancak Türkçe yazım kurallarına uyulması amacıyla ara yönleri ifade eden sözcüklerin nasıl yazıldığı öğrenilmelidir. “Kuzeybatı ayrı mı yazılır?” sorusu da bu kapsamda ele alınabilen bir konuyla ilişkilidir. Kuzeybatı kelimesi anlam olarak bir ara yönü temsil eder. Ara yönleri belirten kelimelerin bitişik mi ayrı mı yazıldığı ise Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu’na göz atılarak öğrenilebilir.

Kuzeybatı doğru yazılışı ile ilgili olarak en çok karıştırılan nokta bu birleşik sözcüğü oluşturan kelimeler arasında boşluk bırakılıp bırakılmadığıdır. Bu nedenle “Kuzeybatı bitişik mi yazılır?” sorusuna TDK tarafından onaylanan bilgiler çerçevesinde yanıt verilmelidir. Ara yönlerden biri olan kuzeybatı TDK kurallarına göre bitişik olarak yazılması gereken birleşik sözcükler arasındadır. Dolayısıyla bu birleşik kelime yazılı dilde kullanılırken kuzey ve batı sözcüklerinin arasında boşluk bırakılması doğru değildir.

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Kuzeybatı yazımı ile ilgili örnek cümleler

TDK’ye göre doğru kuzeybatı yazımının bitişik şekilde olduğu görülür. Çünkü Türkçede yer alan her bir ara yön sözcüğünün, bitişik olarak yazılan birleşik kelimeler kategorisine girdiği söylenebilir. Bununla birlikte kuzeybatı sözcüğünün tanımının öğrenilmesi amacıyla TDK güncel çevrim içi sözlüğünden yardım alınabilir. Dolayısıyla kuzeybatının tanımı, kuzeyle batı arasında kalan yön şeklinde belirtilebilir. Kuzeybatı doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • En son kuzeybatıya doğru ilerlediği görülen gemideki yetkililerle şu an iletişim kurulamadığı bildirildi.
  • Binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta özellikle kuzeybatı cephesinde büyük bir arbede yaşandığı öğrenildi.
  • Bugün yönleri öğrenmemiz için sınıfa pusula getiren öğretmenimiz, her birimizden kuzeybatıyı göstermemizi istedi.
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