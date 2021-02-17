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Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız: Mutasyonlu virüs çıkmış

17.02.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız: Mutasyonlu virüs çıkmış

Malatya'da rol aldığı film çekimleri sırasında corona virüse yakalanan ve entübe olan Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız yaptığı açıklamada, "Mutasyonlu virüs çıkmış. Böbrekler iflas etmiş. Hem solunum hem de diyalize bağlamışlar" dedi.

Malatya'da rol aldığı Gizemli Köy filminin çekimleri sırasında corona virüse yakalanıp yoğun bakıma kaldırılan Toygun Ateş, entübe edildi.

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Eşinin sağlık durumu hakkında konuşan Victoria Kırgız, virüsün mutasyonlu olduğunu ve iki çocuğu olduğu için hastaneye gidemediğini söyledi.

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Victoria Kırgız şöyle konuştu: "Mutasyonlu koronavirüs çıkmış. Böbrekler iflas etmiş. Hem solunum hem de diyalize bağlamışlar."

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"Hastaneyi aradım, doktoru bilgi vermedi 'Gelirseniz yüz yüze görüşürüz' dedi. Bu hava koşullarında nasıl gideceğim? İki çocuğum var yanımda, ne yapacağımı bilmiyorum"
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