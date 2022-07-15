MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Entübe edilmişti! Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Entübe edilmişti! Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

15.07.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç’tan umut verici haber geldi. Usta gazetecinin enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin toparlandığı öğrenildi.

Entübe edilmişti! Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen 83 yaşındaki gazeteci Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

tv100’den Arda Aşkın Aksoy’un haberine göre; Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Hıncal Uluç’un enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin de toparlandığı öğrenildi.

Usta haberci enfeksiyon değerlerinin düşmesinin nedeniyle karnından beslenmeye geçilecek.

Bu gelişme sonrası Hıncal Uluç’un yakınlarının ve sevenlerinin yüreğine su serpildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Polat ev haliyle nefes kesti! Mini şortlu iyi geceler pozuyla büyüledi...Ebru Polat ev haliyle nefes kesti! Mini şortlu iyi geceler pozuyla büyüledi...
Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalarCinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar
Annesi çalıştı! Zehra tatilde şov yaptıAnnesi çalıştı! Zehra tatilde şov yaptı
Anahtar Kelimeler:
Hıncal Uluç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
o ve tayfası fenerbahçe dusmanligiyla öbür tarafa gidecek rahmet dilemiyorum
budamı gol degıl yani

En Çok Okunan Haberler

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

KYK borçları için flaş gelişme!

KYK borçları için flaş gelişme!

Yıldız futbolcu takımda isyan çıkardı! ''Yalvarırım bırakın beni!''

Yıldız futbolcu takımda isyan çıkardı! ''Yalvarırım bırakın beni!''

Tarihi çöküş geliyor, altın ve bunlardan alın

Tarihi çöküş geliyor, altın ve bunlardan alın

Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler

Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler

'Korkacak bir şey yok' denilip eve gönderildi! Akılalmaz iddia

'Korkacak bir şey yok' denilip eve gönderildi! Akılalmaz iddia

İlginizi Çekebilir

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.