Entübe edilmişti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Cevat Akarsu' rolüyle hafızalarımıza kazınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Şekip Taşpınar'ın son olarak yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği açıklanmıştı. Oyuncunun son durumuyla ilgili menajeri açıklama yaptı.

"GÖZLERİNİ AÇTI AMA HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Taşpınar’ın menajeri, "Şekip Taşpınardün gözlerini açtı ve eşi Berna Hanım ile göz teması kurdu. Bilinci açık, ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Solunum cihazına bağlı ve ara sıra diyaliz desteği ile hayatta kalmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"BİLİNCİ AÇIK"

Eşi Berna Özdemir Taşpınar da sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Şekip Taşpınar; 'Beyaz Gelincik', 'Kurtlar Vadisi', 'Behzat Ç.', 'Tek Başımıza', 'Karadayı', 'Şefkat Tepe', 'Cesur Yürek', 'Arıza', 'Arka Sokaklar', 'Teşkilat', 'Yürek Çıkmazı', isimli dizi ve sinema filmlerinde rol almıştı.

