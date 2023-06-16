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Entübe edilmişti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber

16.06.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da, sahte içkiden zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren ünlü oyuncu Şekip Taşpınar’ın geçtiğimiz gün entübe edildiği açıklanmıştı. Şimdi ise Şekip Taşpınar’dan sevindiren bir haber geldi.

Entübe edilmişti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Cevat Akarsu' rolüyle hafızalarımıza kazınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Şekip Taşpınar 2

Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Şekip Taşpınar 1

Şekip Taşpınar'ın son olarak yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği açıklanmıştı. Oyuncunun son durumuyla ilgili menajeri açıklama yaptı.

eşi 1

"GÖZLERİNİ AÇTI AMA HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Taşpınar’ın menajeri, "Şekip Taşpınardün gözlerini açtı ve eşi Berna Hanım ile göz teması kurdu. Bilinci açık, ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Solunum cihazına bağlı ve ara sıra diyaliz desteği ile hayatta kalmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"BİLİNCİ AÇIK"

Eşi Berna Özdemir Taşpınar da sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

eşi açıklama

Şekip Taşpınar; 'Beyaz Gelincik', 'Kurtlar Vadisi', 'Behzat Ç.', 'Tek Başımıza', 'Karadayı', 'Şefkat Tepe', 'Cesur Yürek', 'Arıza', 'Arka Sokaklar', 'Teşkilat', 'Yürek Çıkmazı', isimli dizi ve sinema filmlerinde rol almıştı.

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