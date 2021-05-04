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  4. Entübe olan Burak Sergen'den iyi haber! Oğlu duyurdu

Entübe olan Burak Sergen'den iyi haber! Oğlu duyurdu

04.05.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen entübe edilmişti. Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi geldi.

Entübe olan Burak Sergen'den iyi haber! Oğlu duyurdu

Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen, daha iyi solunuma ulaşabilmesi için entübe edilmişti.

Bir süredir entübe olan Burak Sergen'in sağlık durumunu küçük oğlu açıkladı.

Ekran Alıntısı

Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu Cansın paylaşımında "Babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak durumu iyiye gidiyor" dedi.

Bu paylaşımı Sergen'in eski eşi Işıl Seren de sosyal medya hesabından paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Burak Sergen
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
acil şifalar
Allah babanı sana bağışlasın inşaallah .
Allah çoluğuna çocuğuna bağışlasın tüm hastalarımıza şifalar dilerim

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