Entübe olan Burak Sergen'den iyi haber! Oğlu duyurdu

Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen, daha iyi solunuma ulaşabilmesi için entübe edilmişti.
Bir süredir entübe olan Burak Sergen'in sağlık durumunu küçük oğlu açıkladı.
Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu Cansın paylaşımında "Babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak durumu iyiye gidiyor" dedi.
Bu paylaşımı Sergen'in eski eşi Işıl Seren de sosyal medya hesabından paylaştı.
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