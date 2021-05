Enuygun’a The Communicator Awards’dan 2 ödül

İnteraktif ve Görsel Sanatlar Akademisi tarafından gerçekleştirilen The Communicator Awards’da mobil uygulaması ile “En İyi Satın Alma Deneyimi” kategorisinde Üstünlük (Award of Distinction), “Genel-Seyahat” kategorisinde Mükemmellik Ödülü’ne (Award of Excellence) layık görülen Enuygun, böylece ilk global ödülünü de almış oldu.

“Enuygun olarak mobil öncelikli çalışmalar yapıyoruz. Milyonlarca kişinin indirdiği mobil uygulamamızdaki her çalışmayı, kullanıcılarımızın seyahat planlarını kolayca yapmalarını sağlamak ve sorunsuz bir deneyim yaratmak için gerçekleştiriyoruz. 'Tüm seyahat ihtiyaçları için tek uygulama' mottosu ile çıktığımız yolda, salgın döneminde hiç olmadığı kadar yoğun çalışarak Enuygun mobil uygulamasına uçak ve otobüs biletinin yanı sıra otel hizmetimizi de ekledik. Bugün Enuygun mobil uygulaması sayesinde kullanıcılarımız istedikleri her an, her yerden seyahatlerini 30 saniyeden daha kısa bir sürede planlayabiliyor. Kullanıcılarımızın seyahat deneyimlerini mükemmel hale getirebilmek için en güncel teknolojileri de kullanarak çalışmalarımıza büyük bir motivasyonla devam edeceğiz.”



