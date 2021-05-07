Enuygun’a The Communicator Awards’dan 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önde gelen seyahat sitelerinden Enuygun, bu yıl 27’ncisi düzenlenen uluslararası ödül programı The Communicator Awards’da Enuygun mobil uygulaması ile “En İyi Satın Alma Deneyimi” kategorisinde Üstünlük, “Genel-Seyahat” kategorisinde ise Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, Enuygun, tüm dünyada 6 binin üzerinde şirketin değerlendirdiği, iletişim profesyonelleri için yaratıcı mükemmelliği onurlandıran uluslararası ödül programı 27. The Communicator Awards’da 2 ödül birden kazandı.

İnteraktif ve Görsel Sanatlar Akademisi tarafından gerçekleştirilen The Communicator Awards’da mobil uygulaması ile “En İyi Satın Alma Deneyimi” kategorisinde Üstünlük (Award of Distinction), “Genel-Seyahat” kategorisinde Mükemmellik Ödülü’ne (Award of Excellence) layık görülen Enuygun, böylece ilk global ödülünü de almış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özge Beşirli, bu önemli ödüllerin sahibi olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: