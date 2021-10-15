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Epureanu'dan Emre Belözoğlu'na övgü dolu sözler

15.10.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alexandru Epureanu, Beşiktaş'ı 3-2 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Epureanu'dan Emre Belözoğlu'na övgü dolu sözler

Başakşehir'de Epureanu, Beşiktaş'ı 3-2 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Moldovalı oyuncu, "Çok önemli bir galibiyetti. Bu seneye iyi başlayamadık. Bu galibiyetle umarım ki eski seviyemize ulaşma şansı elde ederiz. Önümüzde kat etmemiz gereken çok yol var. Oyuncu oyuncu çok çalışmamız gerekiyor. Umarım aynı motivasyonla çok daha iyi maçlar çıkarır ve eski seviyemize geliriz. Bu büyük streste bizim yanımızda olduğunu hissettiren herkese büyük özveri gösterdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

"BİR GERÇEK VAR..."

Emre Belözoğlu ile yeni bir döneme başladıkları hatırlatılan Epureanu, "Bir gerçek var. Emre Hoca Başakşehir ailesinin önemli bir ferdi. Takımı oluşturan bütün birleşenleri iyi tanıyan, oyuncuları iyi bilen bir isim. Tüm teknik ekibi de bizlere muazzam öz güven aşıladı. Motivasyonu üst düzey tutmamız için gerekenleri sağladılar. Emre hocayla maç kalitesini arttırmamızdaki motivasyon farkı oldu" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Emre Belözoğlu
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